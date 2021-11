Feira do Livro novo e usado regressa a Faro organizada pelo PCP

A Comissão Concelhia de Faro do Partido Comunista Português (PCP) volta a realizar sétima edição da Feira do Livro Novo e Usado na cidade.

No próximo dia 4 de dezembro (6ª Feira) abrem as portas do Centro de Trabalho de Faro do PCP para a VII Feira do Livro, organizada pela Comissão Concelhia de Faro do PCP.

Para o PCP, a Cultura é imprescindível ao desenvolvimento, à liberdade, à democracia e à emancipação individual e coletiva. Na sua dimensão e variadas expressões, a literatura é componente fundamental desse processo libertador e evolutivo.

A resposta à atual situação económica, social, e mesmo sanitária passa, também, pelo combate ao isolamento, à desinformação e à iliteracia, passa pela promoção cultural e literária, assim ao realizar mais uma Feira do Livro pretende-se disponibilizar mais um espaço em Faro que ajude a essa promoção.

Patente até dia 23 de dezembro e aberta ao público entre as 17h e as 19h30 durante a semana e aos sábados entre as 15h30 e as 19h30, a VII edição da Feira do Livro Novo e Usado conta com mais de 2.000 títulos, incluindo uma vasta seleção de autores algarvios, literatura infantil & juvenil, banda desenhada, ficção científica, biografias, romances, policiais, política e poesia.

Este ano, a Feira do Livro voltará a contar com diversas iniciativas literárias a confirmar brevemente.

Uma iniciativa cultural que vai já na sua 7ª edição, tornando-se num evento cada vez mais procurado não só pelos militantes, amigos e simpatizantes do Partido, mas também pelos farenses em geral, pela diversidade e quantidade de livros expostos.

A Comissão Concelhia de Faro do PCP convida toda a população a visitar mais esta Feira do Livro patente na Rua de Portugal nº 44, em Faro.