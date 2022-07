Feira do Livro de Tavira promove Encontro com Autores

Iniciativa está integrada no programa «Verão em Tavira».

A 26ª edição da Feira do Livro de Tavira decorre de 21 de julho a 3 de agosto, na Rua do Cais, entre as 20h00 e as 00h30.

O certame conta com cerca de 35 expositores, onde estão representadas diversas editoras.

A programação desta Feira, no âmbito da rubrica Encontro com Autores, inclui diversos lançamentos, apresentação de novas edições e conversas com escritores.

Esta rubrica pretende «facilitar o envolvimento do público com os livros e seus autores e fomentar a reflexão, a análise crítica e o debate de ideias», explica a Câmara Municipal.

Os encontros decorrem na Biblioteca Municipal Álvaro de Campos mas, durante o período de realização da Feira, os autores, após a apresentação dos livros, estarão presentes nos pavilhões do certame, entre as 21h30 e as 22h00, para sessões de autógrafos.

Autores presentes na Feira do Livro: