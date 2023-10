Feira de Santa Iria traz a «magia da tradição» a Faro

Faro prepara-se para receber a tão esperada Feira de Santa Iria, «um evento que atravessa os séculos e que continua a encantar corações».

Este ano, a Feira de Santa Iria inaugura-se no dia de Santa Iria, sexta-feira, 20 de outubro, com um programa que promete prestar homenagem à Santa que lhe dá nome, celebrando a essência desta efeméride secular.

As festividades terão assim início às 17h30, na Igreja da Misericórdia de Faro, onde será celebrada uma missa em honra de Santa Iria de Nabância, pelo Capelão da Misericórdia, Cónego Rui Barros, repetindo-se as solenidades que a organização decidiu realizar em 2022, com larga participação de público fiel e dos próprios feirantes.

Às 18h30, o Pórtico Principal da Feira ganhará uma nova vida com a chegada da imagem de Santa Iria ao recinto, acompanhada por um cortejo processional que conduzirá depois todos os presentes até ao Pavilhão das Entidades.

Uma vez ali, os convidados serão recebidos pelo presidente da Câmara Municipal de Faro e pelo presidente do Conselho de Administração da Ambifaro E.M., que procederão à abertura oficial do certame, assinalando assim o início de dez dias de pura magia», segundo a empresa municipal Ambifaro – Gestão de Equipamentos Municipais.

Um momento particularmente significativo está agendado para as 19h15, quando o investigador e historiador Jorge Carrega discorrerá sobre um tema que lhe é caro: a História da Feira de Santa Iria, «numa jornada que nos lembrará as raízes profundas deste evento».

A cerimónia culminará às 19h45, permanecendo a imagem escultórica ali em exposição até ao final do dia, por gentileza da Santa casa da Misericórdia de Faro.

Novidades em 2023

A Feira de Santa Iria é mais do que um evento. É um legado vivo que continua a prosperar ao longo dos séculos. Com mais de 500 anos de existência, esta é a maior e mais antiga feira do Algarve, atraindo anualmente mais de 200 mil visitantes.

O Largo de São Francisco «transforma-se assim num cenário pitoresco de mil cores e movimentos, onde exposições, stands institucionais, diversões, tasquinhas, artesanato e uma variedade de delícias culinárias encantarão todos os presentes: do nascer ao sol poente, cada bancada oferece uma experiência única e que faz parte do imaginário íntimo de todos os visitantes, pleno de memórias, hábitos e tradições que se repetem fielmente, ano após ano».

Nesta edição, «volta a aparecer o Palco Popular, estreado no ano passado, com nova programação e local, perto da zona dos restaurantes, prometendo animar todos aqueles que decidam ali fazer as suas refeições. Outra das novidades, para dar resposta às muitas solicitações, prende-se com a instalação de uma máquina de Multibanco, que a Ambifaro contratou a uma entidade bancária».

Tal como é habitual, o parque de estacionamento da Pontinha será gratuito durante os dias da feira.

A organização, fica como sempre, a cargo da Ambifaro E.M. em colaboração com o município de Faro conta com o apoio da União das Freguesias de Faro, da Santa Casa da Misericórdia de Faro, da Proteção Civil Municipal de Faro e do Museu Municipal de Faro.