Feira de Salir regressa «renovada» e mais sustentável

A Feira de Salir 2022 aposta na sustentabilidade ambiental, económica e social do interior algarvio.

Conhecida durante muitos anos como o o mais importante ponto de comércio, encontro e diversão do interior do Algarve, a Feira de Salir está de volta na quarta-feira, dia 14 de setembro, como habitual, mas este ano com uma «nova vida», segundo a Junta de Freguesia.

Nas palavras de Francisco André, presidente da autarquia, «enquanto nos grandes centros fazem-se planos para a sustentabilidade e a economia circular, no interior, com todas as dificuldades que são conhecidas, arregaçamos as mangas, trabalhamos e fazemos acontecer.

Nesse sentido, a Feira de Salir apresenta-se com o objetivo principal focado na «verdadeira sustentabilidade ambiental, económica e social do interior algarvio», com o comércio de produtos locais, mais saudáveis e naturais, a dinamizarem a economia do barrocal.

Por outro lado, é o convívio, um dos ingredientes principais do certame «que fortalece as relações de solidariedade e amizade entre todos», acrescentam.

A edição deste ano da Feira de Salir começa às 09:00 horas, com o comércio local e tradicional, prolongando-se pela noite, com os concertos e animação musical marcados para as 20:00 horas.

Francisco André convida todos: «venham a Salir. Seja para comprar produtos regionais, seja para assistir aos espetáculos que preparámos, seja para dois dedos de conversa com os amigos, venham todos. Estamos sempre de braços abertos para vos receber».