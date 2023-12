Feira da Serra de Loulé propõe tradição e criatividade para o Natal, ao longo dos três dias deste fim de semana prolongado.

Loulé recebe mais uma edição da Feira da Serra de Natal, iniciativa que terá lugar no edifício do antigo armazém do Carnaval, junto ao Convento de Santo António, de 8 a 10 de dezembro.

O certame tem como objetivo dar a conhecer aos visitantes a riqueza cultural serrana, nomeadamente da Serra do Caldeirão, através dos seus produtos alimentares, artesanato, gastronomia e cultura. Neste sentido, contará com cerca de uma centena de expositores que vão trazer a Loulé produtos genuínos do interior algarvio.

Por outro lado, esta é uma excelente oportunidade para adquirir presentes de Natal originais e únicos, propostas criativas dos artesãos locais, contribuindo com este gesto para a economia local.

A feira contará com a animação itinerante da dupla Ti Marquinhas e Ti Gregório e dos Duendes de Natal da Luza Tripp, bem como com a atuação de Charolas do Grupo Amigos de Loulé, os acordeonistas Filipe Romão e Mito Algarvio e os grupos musicais Beira Serra e ALLCANTE.

O evento incluirá também um espaço para os mais novos, com diversas atividades como Brincando e Aprendendo e workshops infantis do Loulé Criativo, dedicados à empreita de palma, madeira, tapeçaria e cortiça.

A feira decorre na hoje e amanhã sábado (8 e 9 de dezembro), das 10h00 às 21h00, e no domingo (dia 10), das 12h00 às 20h00.

Esta é mais uma das iniciativas promovidas pela Câmara Municipal de Loulé no âmbito do Programa de Animação de Natal 2023. A entrada é livre.