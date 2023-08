Feira da Serra com novo recorde a ultrapassar os 40 mil visitantes

Feira da Serra volta a ser evento de eleição do verão algarvio com novo recorde a ultrapassar os 40 mil visitantes.

A Feira da Serra de São Brás de Alportel voltou a mostrar ser um evento de eleição que procura promover e divulgar o que de melhor se faz no interior do Algarve.

Ao longo de quatro dias, visitantes de todas as idades, nacionalidades e interesses passaram por São Brás de Alportel e tiveram oportunidade de despertar todos os seus sentidos nos 18 espaços temáticos, nas muitas zonas de degustação gastronómica e nos palcos de animação, onde puderam assistir a mais de 60 horas de espetáculos.

Nesta edição, com um cartaz de espetáculos a prestar tributo à música nacional, a Feira da Serra foi o epicentro de grandes concertos que por certo marcaram todos quantos assistiram.

Os cabeças de cartaz: Resistência, João Pedro Pais, Bárbara Tinoco e José Cid estiveram ao seu melhor nível no Palco Principal, a par de bandas e artistas da região a DString, a banda revelação ArtMusa, os lendários Íris e o conceituado Luis Guilherme, proporcionando momentos memoráveis de interação e animação com o público.

Pelo Palco Sonoridades foram muitos os artistas presentes nos quatro dias do certame, enquanto o Palco Jovem foi um verdadeiro desfile de talentos, com destaque para o grande momento de apresentação da exclusiva Banda Feira da Serra Jovem.

A diversidade de espetáculos, a enorme diversidade de espaços e atividades para todos os gostos e idades, a genuinidade preservada do artesanato e dos produtos locais a par da inovação revelada com múltiplos projetos empreendedores, a par da preocupação com a acessibilidade para todos ao longo de todo o recinto, a par do conforto e segurança foram por certo ingredientes que atraíram milhares de visitantes ao «coração do Algarve».

Mantendo o formato de quatro dias, entre 27 e 30 de julho, este certame já é uma referência ano calendário de animação do verão algarvio.

A sessão inaugural contou com a presença do secretário de Estado das Autarquias Locais, Carlos Miguel, entre inúmeras entidades regionais e locais, que honraram este momento com a sua presença.

«É de saudar a Câmara Municipal porque apostar na Feira é apostar na economia local, é apostar naquilo que são os produtos endógenos e é apostar no desenvolvimento dessa economia. Traz economia para o interior da Feira, mas também para o exterior», disse Carlos Miguel concluindo que «são quatro dias de promoção do território e da sua atividade» e de convívio.

Os discursos inaugurais estiveram a cargo do presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, Vitor Guerreiro, da presidente da Comissão Organizadora da Feira da Serra e vice-presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, Marlene Guerreiro, assim como do então presidente da Região de Turismo do Algarve, João Fernandes, o presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, José Apolinário e do Secretário de Estado, Carlos Miguel.

«Este evento é um bom exemplo de coesão territorial porque aqui queremos envolver e dar a conhecer aquele Algarve que está mais escondido, as suas potencialidades e as suas riquezas», afirmou Vitor Guerreiro assegurando que o evento prima «pela valorização da inovação, das tradições e das pessoas que aqui nascem e aquelas que escolheram esta região para viver, para passar férias, mas também para inovar e investir».

«É um evento com alma e coração porque é executado com carinho e com paixão», frisou destacando ainda que é um evento jovem, transversal, inclusivo e inovador que tem impacto económico local e regional muito superior ao imediato do evento.

A inauguração da Feira da Serra 2023 ficou ainda marcada pela apresentação do cocktail da Feira da Serra, criado pelo campeão mundial de after dinner cocktail de 2022, Renato Pires, que se inspirou no produto estrela desta edição: a amêndoa. Para este momento, o são-brasense Renato Pires contou com uma parceria com a Amarguinha.

A assinatura da carta de intenção de adesão do Município de São Brás de Alportel à Associação de Municípios Portugueses do Vinho, foi outro dos momentos que marcou a inauguração do certame, tendo o momento contado com a presença do presidente da Câmara Municipal de Lagoa, também presidente da Direção da Associação dos Municípios Portugueses do Vinho, Luís Encarnação e do presidente da Câmara Municipal de Sernancelhe, da Comunidade Intermunicipal do Douro e do Douro Cidade Europeia do Vinho 2023, Carlos Silva.

O município de São Brás de Alportel associa-se a esta associação enquanto município produtor de azeite e cortiça.

A visita inaugural terminou com um brinde e provas de vinhos do Douro que se associaram à Feira da Serra no âmbito da iniciativa «Comunidade Intermunicipal do Douro – Cidade Europeia do Douro.

Feira da Serra rejuvenesce a cada edição

Além de ter sido a edição mais concorrida de sempre, a edição de 2023 da Feira da Serra de São Brás de Alportel foi também a mais jovem e florida de sempre, como salientou a Vice-presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, Marlene Guerreiro.

Recorde-se que esta edição bateu também recorde de participação de jovens voluntários (mais de uma centena) que se aliaram à organização para ajudar na promoção, divulgação, montagem e apoio do certame assim como os muitos jovens que subiram aos vários palcos da Feira.

E porque a juventude da Feira da Serra não se mede só na idade, mas também na capacidade de inovação e irreverência aliada à tradição, Marlene Guerreiro destacou com nota positiva a presença de projetos inovadores relacionados com a amêndoa que foi o produto em destaque desta edição e que foram muito além da tradicional utilização na doçaria e gastronomia.

Projetos empreendedores ligados à cosmética para humanos, mas também para os amigos de quatro patas, dietética e saúde marcaram presença na Feira provando que a amêndoa é um produto com um potencial imenso que merece ser valorizado.