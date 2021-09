Faro vai ser palco do primeiro Festival Internacional de Teatro Físico

Estreia do Festival Internacional de Teatro Físico (MOMI) juntará dezenas de espetáculos, residências e workshops de oito países distintos em diversos espaços de Faro.

Será no último fim de semana de novembro com a direção artística dos fundadores da companhia JAT – Janela Aberta Teatro.

«A cultura, imprescindível em qualquer sociedade, está viva e o MOMI pretende ser um evento inspirador e transformador. Queremos apresentar uma oferta cultural de vanguarda, que combina linguagens inovadoras no panorama artístico contemporâneo e promove trabalhos e visões de fusão entre as artes performativas num ambiente único. Podermos abrir novos caminhos, redes, diálogos e intercâmbio entre artistas, entidades culturais e público, proporcionar às gentes da nossa cidade e da nossa região a possibilidade de ver e apreciar o trabalho de muitos artistas e companhias de nível mundial, dar visibilidade às suas criações e aos seus trabalhos, bem como colocar Faro e o Algarve numa posição de relevo no panorama cultural internacional, é para nós um objetivo e um privilégio».

É assim que a companhia especializada em Teatro Físico, JAT, dirigido por Diana Bernedo e Miguel Martins Pessoa, descreve o MOMI, o Festival Internacional que se irá realizar em Faro, entre os dias 26 e 28 de novembro, em diversos espaços culturais do concelho.

A ideia surgiu no início deste ano pelos fundadores da companhia de teatro, que em conjunto assinam mais de uma dezena de produções teatrais e projetos audiovisuais na região.

Começaram pelas open calls e rapidamente perceberam a potencialidade do evento, com as 150 candidaturas de 27 países diferentes e de várias disciplinas do Teatro Físico, como o mimo de estilo, a pantomima cómica, a máscara, entre outros.

Além dos espetáculos principais, a decorrerem no último fim de semana do mês de novembro, ao barlavento, a dupla de encenadores revela que na semana que o antecede haverá ainda workshops, que se juntam a residências e encontros com artistas e companhias nacionais e internacionais, em vários espaços.



«A ideia é criar um movimento na cidade durante esses dias, criar mesmo um ambiente de festival», conta Miguel Martins Pessoa. Trata-se, assim, de um evento com destaque para a «coexistência de fórmulas e linguagens estéticas distintas, de companhias consagradas e de projetos inovadores em ascensão, conectando público, artistas e a cidade. Uma conexão que o JAT, consciente da sua responsabilidade enquanto agente cultural algarvio, pretende estimular depois deste período conturbado para a cultura e para a sociedade portuguesa», acrescenta ainda a companhia de teatro. Outro dos detalhes que o casal teve em conta foi a diversidade dos espetáculos e os horários dos mesmos.

«Vão haver para todos os públicos, desde crianças a adultos, e para todos os gostos porque vamos ter comédia, drama, contemporâneo, abstrato e concreto. Queremos uma oferta para todos», afirma Diana Bernedo.

O colega ator completa: «e vai ser possível assistir a vários espetáculos no mesmo dia. Quisemos concentrar tudo na mesma cidade para que o público possa sair de um espaço e ir a pé para o seguinte porque não há horários sobrepostos». Quanto às companhias presentes e aos países representados, a dupla não quis revelar detalhes, no entanto garantiram que «temos muita vontade de fazer mais edições do MOMI, mas só o futuro dirá se será um evento anual ou bienal».

Até ao Festival Internacional de Teatro Físico do Algarve, o público vai ter oportunidade de ir desvendando o trabalho desta companhia através de alguns espetáculos pré-MOMI.

O que é, afinal, o Teatro Físico?

Inscrições abertas para aprender teatro Segundo Diana Bernedo e Miguel Martins Pessoa, encenadores e atores com anos de experiência em diversos palcos internacional, e fundadores do JAT – Janela Aberta Teatro, o Teatro Físico «caracteriza-se por privilegiar a expressão do corpo. Depois, dentro do teatro físico há vários géneros como o mimo de estilo, pantomima cómica, mimo coral ou máscaras. É um conceito que se foi alterando com o tempo e que trabalha com a expressão do corpo. Não nega o texto, também o comporta, mas há um privilegiar da linguagem corporal. É usar o corpo como um veículo metafórico e poético, seja com algo concreto ou abstrato. É uma reelaboração do que queremos contar, através do corpo, em termos de mensagem, de imagem, de situação e de vivências».

Para esta dupla, o Teatro Físico ainda está muito associado à personagem de mimo, o Bip, criada por Marcel Marceau, conhecida internacionalmente pela cara pintada de branco, as luvas da mesma cor e uma camisola às riscas pretas e brancas.

De acordo com Miguel Martins Pessoa, «é uma má interpretação do Bip e acaba por ser daí que deriva esta corrente de que o mimo é apenas aquela personagem. Mas não, o mimo é uma arte milenar. Nas escolas de teatro em todo o mundo há disciplinas de corpo, movimento, expressão cultural e a base de um ator físico está no mimo. Aliás, de um ator no geral». Daí a importância de se realizar o MOMI – Festival Internacional de Teatro Físico do Algarve? «Sim, para desmistificar a parte negativa, elevar esta arte e mostrar o que é o mimo na realidade», responde ao barlavento Diana Bernedo.

Inscrições abertas para aprender teatro

A companhia especializada em Teatro Físico, o JAT – Janela Aberta Teatro, já se encontra a receber inscrições para os seus cursos de teatro. A formação de atores decorre à sexta-feira entre as 18h30 e as 20h30, no Gimnásio Clube de Faro, onde Diana Bernedo e Miguel Martins Pessoa abordam a expressão dramática, o texto, o jogo teatral, a personagem, a interpretação e a criação.

Por outro lado, a formação em Teatro Físico tem lugar no mesmo espaço, à quarta-feira, entre as 19h00 e as 22h00 e junta treino, movimento, mimo, máscara, clown, interpretação e criação. Quem quiser algo mais descontraído, pode também ingressar nos grupos de Teatro Comunitário.

Em Faro, os ensaios são à segunda-feira, entre as 18h30 e as 21h00, por enquanto em espaços públicos e exteriores, e contam já com 30 pessoas ativas.

Em Quarteira, a Junta de Freguesia recebe o grupo de 25 elementos à quinta-feira, no mesmo horário. Qualquer pessoa de qualquer idade pode inscrever- -se, até porque se trata de um teatro de vizinhos para vizinhos.

Para inscrição ou informação adicional, basta entrar em contacto com a companhia através de email (colectivojat@gmail.com).

Fotos: Hugo Martins de Oliveira e Maria Simiris.