Faro: hoje há concerto ao pôr do sol com música, fotografia na Galeria ARCO

Fotógrafo Vitor Martins inaugura a exposição «A Arte da Atração», na Galeria Arco, em Faro, com música e poesia ao pôr do sol.

O fotógrafo Vitor Martins inaugura a exposição «A Arte da Atração», na Galeria Arco, em Faro, hoje sábado dia 8 de outubro às 18h30.

Em 30 anos de carreira, é a primeira vez que Vitor Martins expõe no Algarve. Vitor reside atualmente em Querença, após três décadas de trabalho profissional na Califórnia nos Estados Unidos da América (EUA).

O fotógrafo que nesta fase da sua vida dedica-se também à agricultura biológica, preparou especialmente para este momento, uma exposição fine art que combina reflexões sobre a cor, forma, textura e o conceito de beleza como linguagem universal.

Em complemento à apresentação da exposição, a ALFA convidou o grupo Kilavra para um Concerto no pátio, uma combinação de poesia com paisagens sonoras eletrónicas, uma atmosfera intimista que introduz mais força às palavras tricotadas com sentimento. Uma performance poética apresentada em palco por Armando Correia e Trinchax.

Integrado no mesmo ciclo de Concertos no dia 2 de outubro a pianista ucraniana Hel`ga (Olha Koshulko) decorreu um Baile ao Pôr do Sol no mesmo local, a sede da ALFA -Associação Livre Fotógrafos do Algarve, que contou com a participação do grupo Danças do Mundo. A compositora e pianista Hel`ga brindou a assistência com um reportório baseado em temas originais compostos especialmente para Balfolk.

Este projeto que combina música, fotografia e poesia, é organizado pela ALFA em parceria com o Gimnásio Club de Faro e conta com os apoios da Direção Regional de Cultura do Algarve e do município de Faro.

O pátio da Galeria Arco, na Vila Adentro em Faro, tem capacidade limitada a 50 pessoas e é considerado por muitos uma das melhores vistas da Ria Formosa em Faro.