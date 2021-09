Faro ganhou um novo Mapa Ilustrado no Dia do Município

Através de histórias e ilustrações, o Mapa Ilustrado criado pela Open Studios Faro junta 17 pontos emblemáticos da cidade nas categorias de arte, cultura, património e lifestyle. Objetivo é dar a conhecer uma outra capital do Algarve.

A galeria Gama Rama foi o palco para a apresentação do novo Mapa Ilustrado de Faro, na tarde de 7 de setembro, durante as comemorações do Dia do Município.

O documento artístico une 17 pontos de relevo na capital algarvia, a começar na Associação 289, que ocupa um antigo solar às porta da cidade, passando, por exemplo, pelo Teatro Lethes, Sé Catedral e Mercado Municipal, com o último marco na Ermida de Santo António do Alto, o «sítio onde Faro está mais perto do céu».

E apesar de se tratar de um mapa, o objetivo não é servir de ferramenta de navegação a turistas.

«Não é um mapa turístico, é ilustrado. Um mapa é acima de tudo uma valência para se conhecer o território, navegar e explorar. Este mapa, além de ferramenta, tem uma outra valência, a da ilustração, dos olhos da arte», descreveu ao barlavento Daniela Garcia, uma das responsáveis pelo Open Studios Faro, plataforma responsável pela conceção e edição.

«É um convite a olhar a nossa cidade com um enfoque artístico. Não é uma descrição exaustiva nem detalhada, mas é um pequeno teaser sobre cada um dos pontos de interesse. É um mapa que, possivelmente, perde exatidão em algumas características, mas ganha em expressividade. É uma visão curatorial», acrescentou.

Ainda de acordo com a também docente na Universidade do Algarve (UAlg), no curso de Artes Visuais, a escolha dos 17 pontos a incluir no novo Mapa Ilustrado de Faro seguiu três critérios: «arte e cultura, o património e o lifestyle».

«Tínhamos uma ideia global do que queríamos e selecionámos os que achámos razoáveis. Não queríamos que ficasse muito cheio. É subjetivo, até porque os mapas ilustrados têm essa subjetividade inerente, não procuram ser objetivos. Selecionámos a Sofia Morais, ilustradora e artista, para os desenhos e o contador de histórias, Luís Correia Carmelo, para escrever os seis textos», explicou.

A conceção do Mapa Ilustrado de Faro começou no início do ano de 2021, logo com a decisão de que iria ser apresentado no Dia do Município.

Luís Correia Carmelo, doutorado em Artes Performativas, contou ao barlavento como correu o processo artístico.

«O desafio era representar subjetivamente um espaço. Vi as ilustrações, percebi qual o tom e o tipo de abordagem da artista e entendi que se afirmavam pela sua ligeireza e algum humor. Foi preciso encontrar alguma coerência e equilíbrio entre o tipo de informação apresentadas e tentei que os textos seguissem o tom de convite, de boa disposição e com informações verídicas».

E para quem é o Mapa? «Para qualquer pessoa que tenha interesse artístico. Não é apenas um documento, é também uma peça artística», respondeu Daniela Garcia.

A colega do Open Studios Faro, Toma Svazaite, responsável também pela Galeria GAMA RAMA, completou: «é para um turista que vem para um concerto na Associação Recreativa e Cultural de Músicos (ARCM) de Faro, que quer ver uma exposição na Associação 289, ou que quer ir à Galeria Trem. É para um turista que não se move pelas massas».

Mas não só, está criado também para «um não turista. Um local, de Faro, que tem apreço por arte ou ilustração e que gostava de ver a sua cidade representada desta forma. É um objeto híbrido, que não foi pensado para ser colocado numa parede, mas que é algo entre um documento e uma peça artística. As pessoas hoje em dia tendem, por norma, a deslocar-se de GPS e a ideia é que façam a sua circulação normal, mas com estes pontos de enfoque, que nós consideramos interessantes», disse ainda a docente.

Na prática, a ideia «é esta peça ser um reforço de todas as demandas, de cada vez mais afirmar Faro como um lugar de arte e de cultura. Vem reforçar. Redundância ou não, coloca Faro nos mapas artísticos. Esse é o nosso objetivo», concluiu Daniela Garcia.

Quem quiser adquirir o Mapa Interativo de Faro basta deslocar-se à Galeria GAMA RAMA, no número 13 da Rua do Prior.

Um local, que de acordo com o mais recente documento, é «mais que uma galeria. É um espaço dedicado à formação e divulgação de arte contemporânea. Pensada como uma incubadora criativa, no seu espaço trabalham artistas das mais diversas áreas, como a pintura, a joalharia, a cerâmica e a ilustração».

O preço do novo Mapa Ilustrado de Faro é de sete euros e está disponível em português e inglês.

Bacalhau: Mapa preenche uma «lacuna»

A Câmara Municipal de Faro apoiou a criação do Mapa Ilustrativo de Faro e marcou presença na apresentação do mesmo, no dia 7 de setembro, Dia do Município.

No uso da palavra, Rogério Bacalhau, presidente da autarquia, começou por congratular a Open Studios Faro, «pelo trabalho, ao longo dos anos, de agregação de um conjunto de artistas, e de pô-los a trabalhar uns com os outros. Num concelho que se quer de afirmação cultural, ter agentes culturais fortes, capacitá-los para trabalharem e para apresentarem os seus trabalhos, é fundamental. O município faz um papel nesse campo e o governo também, mas se não for a sociedade civil a contribuir, certamente que a administração central e o município terão uma função redutora de tudo o que é a ação cultural em cada um dos municípios», afirmou.

Nas palavras do autarca farense, «este Mapa Ilustrado de Faro vem também tapar uma lacuna. Estamos a trabalhar noutras áreas para termos um mapa robusto com as principais atividades no campo turístico, com a hotelaria, a restauração, artesanato, a Ria Formosa e uma série de coisas que temos e que queremos mostrar aos turistas, para que eles possam usufruir do melhor que temos. Este mapa também traz um contributo nessa área. A partir de hoje ficamos mais ricos e espero que continuem a trabalhar no sentido de capacitar os artistas e os agentes culturais, para sermos cada vez mais fortes nesta área que é a cultura».