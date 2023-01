Faro: exposição «O ar que se respira…» prolongada até fevereiro

O colectivo Artadentro, dado o interesse do público, vê prolongada a sua exposição «O ar que se respira…» por mais um mês.

Assim, esta mostra pode ser visitada na Galeria Municipal Trem, em Faro, até 11 de fevereiro de 2023.

«É o ar que (por aqui) se respira, a unir metaforicamente as propostas de Ana André, Christine Henry, Miguel Cheta, Paulo Serra, Vasco Célio e Vasco Vidigal, a abranger as disciplinas visuais de pintura, desenho, escultura, fotografia e projecção. É um ar que condiciona e limita a actividade artística, ao favorecer uma atmosfera nebulosa de interesses entretecidos, donde sobressai o desinteresse e um alegre descuido para com a cultura local», explicam os autores.

«Mesmo sendo certo que, por todo o lado, se respira um ar carregado de partículas nocivas que não podem deixar de afectar o nosso sistema, certamente poderíamos ser poupados ao acentuar deste já familiar odor a mofo. Os artistas pouco podem fazer além de sobrepor ao pivete as suas obras — como em tempos antigos eram usadas plantas aromáticas, por aqueles que combatiam as pestilências», acrescenta a Artadentro.

A Galeria Municipal TREM está aberta de terça a sexta-feira, das 11h30 às 17h00 e aos sábados das 10h30 às 16 horas.

Sobre os artistas

Ana André (Faro, 1969)

Estudou Pintura e Desenho entre 1991-97, no Ar.Co em Lisboa e, em 2016 completa a Licenciatura em Artes Visuais na Universidade do Algarve. Co-fundadora da Artadentro, em Faro, em 2003, desde então dirige esta associação juntamente com Vasco Vidigal. Exibe a sua obra desde 1995, individual e colectivamente, em Portugal e no estrangeiro.

Christine Henry (Porto, 1958)

Em 1981 instala-se em Loulé, onde actualmente reside e trabalha. Em 2006, faz a pós-graduação em artes e programação cultural no Instituto Superior D. Afonso III, em Loulé. Em 2009, frequenta Mobilehome – Curso Experimental de Arte Contemporânea. Desde o ano 2000, expõe regularmente a sua obra em Portugal e no estrangeiro, em exposições individuais e colectivas.

Miguel Cheta (Loulé, 1970)

É Licenciado em Artes Visuais pela Universidade do Algarve e frequentou o Mobilehome em Loulé (2009/2012). Dinamizae participa em projectos educativos que cruzam património e/ou educação com o processo artístico, em colaboração com entidades como a Direcção de Cultura do Algarve, a Câmara Municipal de Loulé ou a Fundação Calouste Gulbenkian. Expõe regularmente desde 2001.

Paulo Serra (Olhão, 1965)

Vive e trabalha em Faro. Em parte autodidata, dada uma breve frequência da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa e do Mobilehome em Loulé, faz a sua formação sobretudo através da convivência com artistas como Bartolomeu dos Santos, Otto Muehl, Costa Pinheiro ou Manuel Baptista, bem como durante estadias em Lisboa, em Berlim e Sevilha. Expõe a sua obra desde 1995, em Portugal e no estrangeiro, em colectivas e individualmente.

Vasco Célio (Lubango, Angola 1975)

Vive e trabalha em Loulé. Estudou História da Fotografia de Publicidade, Fotojornalismo e fez Pós-Graduação em Artes e Programação Cultural no INUAF em 2007. Estuda vídeo, fotografia para cinema e participa no projecto de formação artística Mobilehome. Desde 1996, expõe regularmente em mostras colectivas e individualmente, em Portugal e no estrangeiro.

Vasco Vidigal (Lisboa, 1958)

Estudou na Sociedade Nacional de Belas Artes e no Ar.Co, em Lisboa, onde realizou o Programa de Estudos Completo desta escola. Em 2003, em Faro, juntamente com Ana André e Manuel Rodrigues é co-fundador da Artadentro e, inicia então, um percurso de curadoria para esta associação. Desde 1996 expõe com regularidade em Portugal e no estrangeiro.