Museu Municipal de Faro apresenta catálogo da exposição «Itinerários da arte Moderna do Algarve» em parceria com a Fundação Millennium bcp.

O Museu Municipal de Faro acolhe este sábado, dia 15 de outubro, às 17h00, a apresentação do catálogo da exposição «Itinerários da Arte Moderna no Algarve», uma parceria entre a Fundação Millennium BCP e o município de Faro.

Esta publicação revela ao longo de quase 100 páginas um trabalho de investigação da história de arte local e regional que faltava fazer.

Aqui é revelado um Algarve cultural e artístico dos finais do século XIX e primeiras décadas do século XX, nomeadamente nas correntes do Futurismo e Modernismo, em que se destacam nomes como Falcão Trigoso, João Vaz, Lyster Franco, Ezequiel Pereira, Carlos Porfírio, Roberto Nobre, Eduardo Viana e Maria Alexandrina Chaves, a primeira mulher algarvia diplomada em Belas Artes.

Mas a publicação se fica por estas gerações do Naturalismo ao Modernismo, descrevendo também a relação de artistas mais contemporâneos com o Algarve, como Júlio Pomar, René Bértholo, Costa Pinheiro ou Manuel Baptista.

No fim do catálogo, com chancela da Caleidoscópio, as páginas são dedicadas a uma análise artística e estética de cada uma das obras integradas na exposição, a sua maioria pertencente ao acervo da Fundação Millennium BCP.

O evento conta com a presença de Fernando Rosa Dias, docente na Faculdade de Belas-Artes de Lisboa e curador, coordenador e autor da maioria das páginas deste catálogo, bem como de o presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau, o presidente da Funçação Millennium bcp, embaixador António Monteiro, o diretor do Museu Municipal de Faro, Marco Lopes, assim como a docente da Universidade do Algarve (UAlg) Mirian Tavares e o investigador Luis Lyster Franco.

