Faro acolhe o maior encontro Ibérico sobre Escultura Romana

Faro vai receber o maior encontro da Península Ibérica sobre Escultura Romana, entre os dias 27 e 29 de outubro.

As cidades de Faro e Mértola vão receber, entre os próximos dias 27 e 29 de outubro, o maior encontro dedicado à escultura romana da Península Ibérica.

O décimo Encontro de Escultura Romana da Hispânia contará com a presença dos maiores especialistas nacionais e internacionais nesta área, vai decorrer nos dias 27 e 28 no Museu Municipal de Faro e no campus da Penha da Universidade do Algarve, e no dia 29 em Mértola.

Este evento, que se vai realizar apenas pela segunda vez em Portugal, tem organização do Centro de Estudos e Arqueologia, Artes e Ciências do Património da Universidade do Algarve e do Campo Arqueológico de Mértola, Centro de Investigação e Estudos em Belas Artes da Universidade de Lisboa, Museu Municipal de Faro, a Direção Regional de Cultura do Algarve e o Museo Nacional de Arte Romano de Espanha (Mérida).

A realização deste encontro em Faro e Mértola coincide igualmente com a recente elevação a tesouros nacionais de alguns bustos romanos encontrados em Milreu e com o achado de um importante conjunto escultórico em Mértola, o que faz das duas localidades portuguesas referências incontornáveis da escultura romana peninsular.

Quem quiser assistir às conferências programadas poderá fazê-lo mediante inscrição através de e-mail (xrerhis@gmail) até ao dia 15 de outubro. Quaisquer esclarecimentos ou informações podem igualmente ser obtidas através desse contacto.

