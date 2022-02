Faro acolhe Jornadas de Cooperação das Indústrias Culturais e Criativas Ibéricas nos dias 21 e 22 de fevereiro no Hotel EVA.

O município de Faro organiza as Jornadas de Cooperação das Indústrias Culturais e Criativas Ibéricas, no âmbito do Projeto IBERICC Global, que vão ter lugar nos dias 21 e 22 de fevereiro de 2022, no Hotel AP EVA Senses Faro.

Estas serão as segundas Jornadas promovidas por este projeto e as primeiras em formato presencial, sendo uma oportunidade para as várias empresas de Portugal e Espanha que têm vindo a conhecer-se e a cooperar desde 2019, possam desta vez negociar frente a frente e trocar experiências de viva voz.

O IBERICC Global visa promover a internacionalização das Indústrias Culturais e Criativas em territórios transfronteiriços da Espanha e Portugal através da cooperação comercial e da implementação de novos modelos de colaboração, ferramentas digitais e estratégias para o sector.

O projeto pretende igualmente favorecer o estabelecimento de acordos de colaboração e projetos de coprodução e/ ou distribuição conjunta entre empresas de Portugal e Espanha.

No âmbito deste tipo de projetos de coprodução e colaboração transfronteiriça foram já atingidos alguns resultados que serão apresentados nestas Jornadas.

Pelo menos uma empresa portuguesa e uma espanhola apresentaram projetos com maturidade suficiente para ser comercializados em ambos os países, replicados ou expandidos para outras regiões, nomeadamente projetos criativos e originais em subsectores como a moda, artesanato ou produção e turismo cultural.

O programa completo pode ser lido aqui (em formato .pdf).

O projeto IBERICC Global é cofinanciado pelo Programa Interreg POCTEP em 75 por cento e é promovido em parceria por oito entidades públicas e privadas dos territórios transfronteiriços de Espanha e Portugal: Prefeitura da Corunha (Galiza); Andalucía Emprende e Câmara de Comércio de Sevilha (Andaluzia); Câmara de Comércio de Badajoz (Extremadura) e Fundação Santa María la Real (Castela e Leão); município de Faro (Algarve); Centro de Inovação Empresarial CIEBI e Associação Empresarial NERPOR (Alentejo).