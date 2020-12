Farenses contam histórias da cidade no projeto «People of Faro»

A Contextos está a explorar as histórias de Faro e dos seus cidadãos através da iniciativa «People of Faro».

A ideia é explorar e analisar os diferentes elementos quem compõem Faro, incluindo os pensamentos e a imagética da população local sobre a sua cidade.

Deste diálogo resulta uma entrevista que apresenta a perspetiva e a visão da população local sobre Faro.

O objetivo é mostrar o que a cidade de Faro realmente é, criando ligações entre a cidade e a população local, trazendo à superfície o seu potencial.

Todos os cidadãos entrevistados para o projeto «People of Faro» tiveram de responder a cinco questões, dando a conhecer, ao mesmo tempo, a sua personalidade, história de vida e a sua ligação à cidade de Faro.

Para a sessão fotográfica, a Contextos trabalha com Ana Monteiro, uma fotógrafa profissional de Faro e com Alba Vallés, uma fotógrafa espanhola voluntária em Faro.

O projeto teve início em 2020 e até agora foram entrevistados 12 farenses com diferentes origens e personalidades: um escritor, um DJ, um chefe de cozinha, um assistente social ou até um xamã.

Rui Baeta, Raquel Ponte, Sofia Martins e Pedro Ruivo são alguns dos nomes que participaram, até agora, no projeto «People of Faro».

«As pessoas envolvidas neste projeto são tão diferentes e diversas quanto possível, já que o objetivo final é mostrar a heterogeneidade que compõe Faro», explica a Contextos.

Quem for de Faro e quiser fazer parte do projeto, basta enviar um e-mail (media@contextos.org.pt) com mais detalhes pessoais a ligação com a cidade de Faro.

Depois, a equipa da Contextos agendará uma entrevista.

O projeto «People of Faro» é uma iniciativa desenvolvida pela Contextos – Cooperativa para o Desenvolvimento e Coesão Social CRL com a ajuda de voluntários internacionais da Roménia, Turquia e Espanha, como parte do projeto multimédia denominado Vitamin D.

Sobre a Contextos

A história da Contextos começa em 2016 com a ideia de dar resposta às exigências sociais de forma integral e de propor soluções feitas à medida. A Contextos tem como objetivo principal fomentar e promover o empowerment e o desenvolvimento comunitário como a pedra angular dos processos de mudança na sociedade, utilizando ferramentas participativas para desenvolver competências e capacidades dentro dos indivíduos e organizações.

Os projetos centram-se na cultura, comunicação, educação/formação, democracia participativa, cidadania ativa, direitos humanos, diálogo intercultural, aprendizagem não formal, empreendedorismo social e inclusão social. A Contextos segue de forma transversal nos projetos e atividades os princípios da educação não-formal e um conjunto diversificado de abordagens e métodos de aprendizagem, em que os participantes são desafiados a fazer uso de uma atitude crítica e reflexiva sobre a sua própria experiência (profissional e/ou pessoal).

Sobre o Vitamin D

O Vitamin D é um projeto global que visa reunir um grande número de projetos, eventos e iniciativas desenvolvidas pela Contextos em termos de comunicação, marketing clássico e digital, eventos offline e online e campanhas de sensibilização.

O principal objetivo do projeto é promover a inclusão social e a consciencialização sobre questões sociais de uma forma criativa, não-formal e fora da caixa.

Considerando o contexto atual em que as formas de comunicação online e boca a boca são as formas mais rápidas de alcançar um público amplo e relevante, o Vitamin D foi desenvolvido para utilizar todos os canais disponíveis a fim de promover a solidariedade, a inclusão social e a cidadania ativa.

Todos os projetos incluídos na Vitamin D são concebidos para promover os media e a arte como instrumento de expressão social e de integração dos jovens na sociedade.