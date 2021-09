Fado volta a cantar-se à janela no coração de Portimão

Fado volta a cantar-se à janela em pleno coração da cidade de Portimão.

Inspirada nas vivências da cidade de Portimão nas décadas de 1960 e 1970, está marcado para as 21h00 de quarta-feira, dia 15 de setembro a iniciativa musical «Fado à Janela», promovida pelo Boa Esperança e de cujas quatro janelas da fachada poderão ser ouvidos Daniel Pinto Coelho, Adriana Marques, Melissa Simplício e Afonso Silva, acompanhados à guitarra portuguesa por Rafael Pacheco e à viola por José Santana.

Do largo da Igreja Matriz de Portimão, a plateia apreciará os dotes fadistas dos intérpretes, que cantarão com sentimento e alma temas familiares ao grande público.

Com entrada gratuita, a lotação para o «Fado à Janela» será reduzida, de acordo com as normas da Direção-Geral da Saúde, devendo os ingressos ser adquiridos previamente na Junta de Freguesia de Portimão.

Este espetáculo musical, que será abrilhantado com luzes e cores projetadas nas fachadas do Boa Esperança e da Igreja Matriz, remete para a época em que as conserveiras esperavam à janela pelo toque das fábricas, anunciando a chegada das traineiras da faina carregadas de peixe fresco, o que lhes garantia trabalho e sustento para as famílias.

Enquanto se verificava essa espera, e numa partilha de vizinhança, as mulheres cantarolavam os fados mais conhecidos, nalguns casos ao despique e em desgarradas bastante competitivas, o que originava animados momentos de expressão popular, que o Boa Esperança Atlético Clube Portimonense pretende evocar com esta iniciativa, apoiada pela Câmara Municipal de Portimão e Junta de Freguesia de Portimão.