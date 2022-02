Fabio Porchat atua a solo no Palácio de Congressos do Algarve

Comediante brasileiro Fabio Porchat atua solo no Palácio de Congressos do Algarve, em Albufeira.

Fabio Porchat, um dos mais reconhecidos comediantes brasileiros e está, neste mês de fevereiro, em Portugal para apresentar o seu novo espetáculo de stand-up comedy em seis cidades portuguesas.

O penúltimo espetáculo do tour acontece às 21h00, de quarta-feira, dia 16 de fevereiro, no Auditório do Palácio de Congressos do Algarve, integrado no resort do grupo NAU Hotels & Resorts, em Albufeira.

A tour de Fabio Porchat está já esgotada em várias das cidades onde será apresentada, mas Albufeira ainda conta com alguns lugares disponíveis.

Neste espetáculo que estreia em Portugal, Fabio Porchat, um dos fundadores de «Porta dos Fundos» e um dos humoristas mais conceituados e queridos em Portugal e no Brasil, trará histórias inusitadas, comédia de observação e humor acutilante que serão, por certo, ingredientes presentes para uma noite única.

O espetáculo, com duração de 60 minutos, é indicado para maiores de 16 anos. Os preços dos bilhetes, à venda na Ticketline e nos locais habituais, variam entre os 20 e os 30 euros.