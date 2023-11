Exposição «Mulheres de areia» inaugura amanhã em Silves

O MDM – Movimento Democrático de Mulheres Distrital inaugura a exposição «Mulheres de areia» amanhã em Silves.

O MDM – Movimento Democrático de Mulheres Distrital e o seu núcleo em Silves, no âmbito da sua atividade agendada no Plano de Ação para 2023, e para assinalar o dia 25 de novembro, Dia Internacional pela Erradicação da Violência sobre a Mulher, inaugura, no Mercado Municipal de Silves, às 15h30, a Exposição «Mulheres de Areia. No deserto em busca da Liberdade».

Esta é uma mostra fotográfica e documental que ilustra as condições de vida e a trágica realidade do povo saharauí, refugiado no deserto há mais de 40 anos. A resistência do povo e o papel essencial da mulher saharauí nos acampamentos de refugiados em Tindouf, Argélia. Mulheres à espera de uma resolução, sabendo que viver é muito mais do que sobreviver com a ajuda solidária. O grito vem do deserto, estas mulheres suspensas exigem liberdade.

Esta exposição é uma visão feminina sobre este conflito, resultante da participação de uma delegação do Movimento Democrático de Mulheres, no VIII Congresso da União Nacional das Mulheres Saharauís (UNMS), em fevereiro de 2019.

A inauguração terá lugar no dia 25 de novembro, pelas 15h30 e contará com a presença:

Omar Mih- Representante da Frente Polisário em Portugal,

Raquel Prazeres – fotógrafa, do Conselho Nacional do MDM;

Regina Marques – Direção Nacional do MDM.

Haverá ainda um apontamento cultural com Luís Galrito e António Hilário. A exposição estará patente no Mercado Municipal de Silves até 17 de dezembro.