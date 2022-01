Exposição coletiva LocalARTE vai mostrar os artistas de Lagos

O LocalARTE, projeto de arte contemporânea de artistas de Lagos vai promover o trabalho da comunidade artística local.

Das dezenas de candidaturas recebidas, foram selecionadas as obras de 49 artistas que estarão expostas no Centro Cultural de Lagos entre 1 de fevereiro e 19 de março, passando por áreas tão distintas como a pintura, a fotografia, a escultura e a cerâmica.

Destinado a artistas naturais ou residentes em Lagos, este projeto organizado pela Câmara Municipal de Lagos teve como principais objetivos promover e apoiar a comunidade artística do concelho, especialmente no período de crise pandémica em que a cultura foi fortemente afetada.

Aliás, esse foi, desde logo, o mote para inspirar estes artistas que, perante algo tão negativo como são os efeitos da pandemia, foram desafiados a apresentar obras criadas nesse período.

As candidaturas decorreram até dezembro de 2021, estando agora a ser preparada a exposição dos quarenta e nove artistas selecionados, nas salas 1, 2 e 3 do Centro Cultural de Lagos, numa autêntica celebração da arte e da criatividade que estará patente entre 1 de fevereiro e 19 de março (3.ª a sábado, 10h00-18h00), com entrada livre.

Neste projeto, serão também escolhidas as três melhores obras que serão premiadas com prémios monetários (1.º prémio 3000 euros, 2.º prémio 2000 euros e 3.º prémio 1000 euros), as quais serão anunciadas no início da exposição.

Os artistas que integram esta 1.ª edição do projeto são:

A. Pedro Correia,

Adelaide Filipe,

ALI,

Ana Flor,

Andrea Laudwein,

Anne Stenbom,

António Alonso,

Brigitte von Humboldt,

Bruno Guerreiro,

Carl Zimmerling,

Carmelita Falé,

Carolina Pimenta,

Catarina Catarina,

Christina Anna Maria Kuhn,

Eduarda Coutinho,

Eva Herre,

Francesca Dioguardi,

Gabriel Andreas Dirr,

Gonçalo Cabral,

i_llogic,

J-ANT.,

Kasia Wrona,

LeonardoVS,

Luís Matos,

Maramgoní,

Marcelo Pereira,

Maria João Cerol,

Marino,

Namida00,

Nélia Duarte,

Neusa Negrão,

Nothanks,

Patrícia Leal,

Patrícia Serrão,

Paulo,

Paulo Figueiras,

Pedro Moreira,

Pedro Pimenta,

Peter Jones,

Raymond Dumas,

RoMP,

Rosa Baptista,

Sara Glória,

Selzer d’Sousa,

Sofia Portela,

SORE,

Susana Calado,

TIMO,

ZéVentura.

Com o projeto LocalARTE, o município de Lagos pretende, não só apoiar a criação artística local, mas também enriquecer a cultura lacobrigense ao nível das artes na região e no país, valorizando o talento de quem cá nasceu ou escolheu Lagos para residir e dar asas à sua criatividade e imaginação.