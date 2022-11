O evento «Cachopo Natural» visa promover o património cultural e natural de uma das mais tradicionais aldeias da serra algarvia.

O evento «Cachopo Natural» visa promover o património cultural e natural de uma das mais tradicionais aldeias da serra algarvia, realiza-se no domingo, dia 20 de novembro.

Pretende-se com esta iniciativa partir à descoberta do mundo rural, dos usos e das práticas que passaram de geração em geração, da história, da arquitetura popular e dos genuínos sabores da serra.

O programa inclui diversas provas de trail, oficinas lúdicas, almoço e música, ou seja, um conjunto de atividades que proporcionará a observação de paisagens únicas e a prática desportiva essencial para a saúde e bem-estar.

O Cachopo Natural é uma organização da Junta de Freguesia de Cachopo e da Câmara Municipal de Tavira em parceria com Associação Recreativa da Freguesia de Cachopo, Companhia Intervenção Proteção e Socorro 18 UEPS/GNR, Escola de Hotelaria e Turismo de Vila Real de Santo António, Universidade do Algarve (Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo do Algarve e Faculdade de Medicina e Ciências Biomédicas), Orquestra de Jazz do Algarve, Centro Paroquial de Cachopo e Associação In Loco.

Programa

Trail Cachopo Solidário – TrailRunning organizado pela Companhia Intervenção Proteção e Socorro 18 UEPS/GNR;

Oficina Saúde é… MovIMento dinamizada pelo Curso de Mestrado Integrado de Medicina da Faculdade de Medicina e Ciências Biomédicas da Universidade do Algarve;

Oficina de Cozinha Tradicional do Interior Algarvio dinamizada pela Escola de Hotelaria e Turismo de Vila Real de Santo António e cozinheiras da Freguesia de Cachopo;

Oficina de Ecoturismo e Desenvolvimento Local Sustentado dinamizada pela Associação In Loco com a participação dos alunos da Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo da Universidade do Algarve;

Oficina/ Passeio Interpretativo Património Cultural e Natural Circuito das Antas e Museus da Mealha dinamizada pela arqueóloga Vera Viegas com a participação dos alunos da Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo da Universidade do Algarve;

Oficina como funciona uma banda? Posso Tocar? (trompete, saxofone, piano, contrabaixo, bateria e voz) dinamizada pela Orquestra de Jazz do Algarve;

Concerto «Sol de Inverno» com Ana Rita Inácio e o Sexteto da Orquestra de Jazz do Algarve Cachopo Jazz '2022.

Foto: Nuno de Santos Loureiro.