Eugénio de Andrade recordado em Loulé com recital de entrada livre

Loulé junta-se às comemorações do centenário de nascimento do poeta Eugénio de Andrade, com um recital dia 21 de outubro.

Loulé junta-se às comemorações do centenário de nascimento do poeta Eugénio de Andrade, com um recital que terá lugar a 21 de outubro, pelas 21h00, na Biblioteca Municipal de Loulé.

Momento de rara e fresca beleza lírica e musical com um depurado sentido estético, este recital traz-nos Paulo Pires, consagrado ator, em declamação de poemas de Eugénio de Andrade e seus contemporâneos.

Paulo Pires estará acompanhado por Emanuela Nicoli que fará chegar a leve e etérea musicalidade da harpa.

A entrada é livre.

Eugénio de Andrade, pseudónimo de José Fontinhas, nasceu a 19 de janeiro de 1923 no Fundão. Manteve sempre uma postura de independência relativamente aos vários movimentos literários com que a sua obra coexistiu ao longo de mais de cinquenta anos de atividade poética.

Revelou-se em 1948, com «As Mãos e os Frutos», a que se seguiria, em 1950, «Os Amantes sem Dinheiro». Os seus livros foram traduzidos em muitos países e ao longo da sua vida foi distinguido com inúmeros prémios, entre eles o Prémio Camões, em 2001. Morreu a 13 de junho de 2005 no Porto, cidade que o acolheu mais de metade da sua vida.