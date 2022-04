Estudantes da UAlg abordam «O Jazz como factor inclusivo»

Palestra tem lugar no Campus da Penha.

Duas estudantes do 3º ano da licenciatura em Educação Social da Universidade do Algarve (UAlg), Margarida Brazona e Carine Piriquito, organizam já amanhã, quarta-feira, dia 6 de abril, uma palestra de jazz com o professor e músico Zé Eduardo, a ter lugar na sala 49 da Escola Superior de Educação e Comunicação (ESEC) da UAlg.

A atividade insere-se no âmbito de uma unidade curricular de «Prática III – Introdução à música jazz» e é de livre acesso a todos os alunos da UAlg, sendo um momento que pretende «demonstrar como a música jazz pode contribuir para a inclusão social».

Esta atividade faz parte de um estágio que as alunas estão a realizar através da Junta de Freguesia de Santa Bárbara de Nexe, nomeadamente em Gorjões, aldeia caracterizada pelo envelhecimento da população e desertificação.

Segundo as discentes, os objetivos deste estágio «assentam em colmatar a solidão nos idosos, que em tempos de pandemia se intensificou, e dinamizar a aldeia através da realização de atividades que promovam o envelhecimento ativo, o local e o bem-estar nos seus habitantes».

Anteriormente, já foram realizadas por esta dupla várias atividades no Clube Recreativo e Cultural Gorjonense, em Gorjões: em fevereiro, decorreu uma palestra de saúde com a presença de uma enfermeira e também uma ação de voluntariado ambiental, tanto com os residentes da zona como com os alunos e professores da escola primária de Santa Bárbara de Nexe.

Em março, foi feita uma sessão de beleza para assinalar o Dia da Mulher, um workshop de empreita com formadoras de Gorjões, uma atividade de zumba gold solidária, onde os bens alimentares angariados reverteram para o Banco Alimentar de Faro, e ainda uma sessão sobre a importância da alimentação saudável, da hidratação e da dieta mediterrânica, com a parceria da «Associação In Loco» de São Brás de Alportel.