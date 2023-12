Espetáculo «La vie invisible» fecha Odisseia Nacional em Loulé

«La vie invisible», da francesa Lorraine de Sagazan, encerra a programação da Odisseia Nacional do Teatro D. Maria II, em Loulé.

O espetáculo ««La vie invisible»», encenação da francesa Lorraine de Sagazan, com texto de Guillaume Poix a partir de testemunhos de pessoas cegas e deficientes visuais, é o último espetáculo a ser apresentado este ano, no âmbito da Odisseia Nacional do Teatro D. Maria II (TNDM II). Estará em cena no Cineteatro Louletano, a 15 de dezembro, com audiodescrição e legendagem em português.

O espetáculo francês é o último a ser apresentado pelo D. Maria II em 2023, depois de um ano com uma programação inteiramente fora de portas, em que o Teatro desenvolveu mais de 100 projetos artísticos em todo o país. Em 2024, o projeto Odisseia Nacional continuará a percorrer o país, numa parceria entre o Teatro Nacional D. Maria II e dezenas de municípios.

Com encenação da francesa Lorraine de Sagazan, «La vie invisible» parte do texto do também francês Guillaume Poix, construído a partir de testemunhos de pessoas cegas e deficientes visuais.

Thierry Sabatier, protagonista do espetáculo, perdeu a visão num acidente, há mais de três décadas. É ator amador e, todas as noites, aventura-se a reconstruir em palco, com dois atores profissionais (Chloé Olivères e Romain Cottard), a lembrança de um espetáculo que o comoveu, apesar de não se recordar nem do título nem dos nomes das personagens.

«La vie invisible» confronta aquilo que julgamos ser verdade e questiona o lugar das imagens na nossa capacidade de compreensão da realidade. Ao mesmo tempo, reflete sobre a maneira como as pessoas cegas se relacionam com a memória e a ficção, indagando sobre a capacidade da linguagem para substituir o mundo visível e apresentando o espectador à condição misteriosa e singular dos seres ditos cegos.

O espetáculo é falado em francês e conta com legendagem em português e audiodescrição. As sessões do D. Maria II com recursos de acessibilidade são apoiadas pelo Grupo Ageas Portugal. «La vie invisible» insere-se na programação de Cenários Futuros, o terceiro evento de pensamento desenvolvido pelo D. Maria II ao longo do ano de 2023, com o objetivo de refletir sobre a cultura e o país através do teatro.

Amanhã, quinta-feira, 14 de dezembro, às 18 horas, no Palácio Gama Lobo, em Loulé, será também lançado o livro «A vida invisível», de Guillaume Poix, numa edição TNDM II/ Bicho-do-Mato (coleção Textos de Teatro).

Esta edição em português do texto do espetáculo será também lançada numa versão em Braille, a primeira edição do D. Maria II a ser disponibilizada neste formato.