Espaços culturais municipais de Lagos recebem selo «Clean & Safe»

Distintivo é válido até 30 de abril de 2021.

O Museu Municipal, o Centro de Documentação, o Forte Ponta da Bandeira, o Mercado de Escravos, o Centro Cultural e a Biblioteca Municipal, seis equipamentos culturais do Município de Lagos, receberam, por parte do Turismo de Portugal, os selos «Clean & Safe – Património Cultural».

A atribuição destes selos de garantia aos equipamentos culturais municipais , por parte do Turismo de Portugal, em articulação com o Ministério da Cultura e as Entidades Regionais de Turismo, reforça a determinação da autarquia «em criar as condições de segurança e reforçar a confiança dos utilizadores ou visitantes dos espaços, em relação ao cumprimento dos requisitos e recomendações da Direção-Geral da Saúde (DGS), necessários para a prevenção da contaminação e controlo do SARS-CoV-2.

O selo é válido até 30 de abril de 2021, e confirma igualmente a implementação de planos de contingência nos vários espaços culturais, elaborados de acordo com as recomendações da Direção-Geral da Saúde.

Esta é «uma garantia adicional de que estão preparados para assegurar todas as disposições presentes na Declaração de Compromisso, designadamente o distanciamento social e a higienização necessária para evitar riscos de contágio e garantir os procedimentos seguros para o seu funcionamento».