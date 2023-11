Encontro da Semente tem lugar no Monte do Grainho em Cachopo

Este ano, o «Encontro da Semente» tem lugar no Monte do Grainho, na freguesia de Cachopo, concelho de Tavira, no sábado, dia 11.

No âmbito do «Encontro da Semente», realiza-se, no Monte do Grainho, freguesia de Cachopo, a demonstração culinária «Biodiversidade Agrícola – comidas antigas e inovação» pela chef de cozinha, Margarida Vargues, no sábado dia 11 de novembro, a partir das 10h00.

Este encontro inclui passeio pelas hortas, adegas e pelos viveiros de plantas autóctones, mostra de produtos locais, almoço, música e uma «mesa de sábios» que possibilitará a partilha de conhecimento sobre o património bioagrícola.

A iniciativa trata-se de uma organização da Associação Colher para Semear – Rede Portuguesa de Variedades Tradicionais e da Cooperativa Agrícola de Rega do Grainho com o apoio do município de Tavira.

A participação é gratuita, exceto no almoço, pelo que os interessados deverão efetuar a sua inscrição, até dia 07 de novembro, através de contacto telefónico (962 955 046).