Projeto MI.MOMOFARO – Minecraft e a Arquitetura Modernista em Faro encerra amanhã no Grande Auditório da Universidade do Algarve.

O Grande Auditório do Campus de Gambelas da Universidade do Algarve (UAlg) recebe amanha, sexta-feira, dia 18 de junho, às 10h00, a sessão de encerramento do projeto educativo MI.MOMO.FARO.

A cerimónia estará acessível online e em direto e conta com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Faro, do Comissário Nacional do Plano Nacional das Artes e parceiros do projeto, bem como os alunos, professores e equipa técnica envolvida no mesmo.

Além da apresentação dos trabalhos realizados pelos alunos do 3º ciclo das escolas do concelho, a sessão de encerramento do MI.MO.FARO integra também um momento cultural promovido pelo Plano Nacional das Artes (PNA) que assinala agora o seu segundo aniversário.

À cerimónia junta-se, por videoconferência, um representante de Kaunas2022 (Capital Europeia da Cultura em 2022) que integrará a segunda edição do MI.MOMO.FARO.

O MI.MOMO.FARO é um projeto desenvolvido pela Candidatura de Faro a Capital Europeia da Cultura, com o apoio da Microsoft e do Plano Nacional das Artes, com o objetivo de divulgar a arquitetura modernista, como património cultural edificado e legado para as futuras gerações.

Programa

10h00

Boas-vindas e apresentação do projeto MI.MOMO.FARO

Bruno Inácio, Chefe de Divisão de Cultura do Município de Faro

10h15

A transformação digital nas escolas de Faro

Marco Neves e Miguela Fernandes, Formadores e Consultores Minecraft Education

10h20

Apresentação de projeto pela escola EB D. Afonso III

Apresentação de projeto pela escola EB Dr. Joaquim Magalhães

10h30

Como foi participar na primeira edição do projeto MI.MOMO.FARO

Maria Eugénia de Jesus, Diretora do Centro de Formação da Ria Formosa

Europeana Education (representante por confirmar)

10h40

Apresentação de projeto pela escola EB Dr. José Neves Júnior

Apresentação de projeto pela escola EB de Santo António

11h00

Como foi participar na primeira edição do projeto MI.MOMO.FARO

Sandra Martinho, Diretora para a área da Educação e Filantropia na Microsoft Portugal

Adriana Nogueira, Diretora Regional de Cultura do Algarve

11h15

Apresentação de projeto pela escola EB Poeta Emiliano da Costa

Apresentação de projeto pela escola EB de Montenegro

11h30

Apresentação dos projetos em parceria com Kaunas2022 no âmbito do MI.MOMO.FARO

Žilvinas Rinkšelis, Coordenador do programa Modernism for the Future – Kaunas 2022

11h35

Comemoração do 2º aniversário do Plano Nacional das Artes

Paulo Pires do Vale, Comissário Nacional do Plano Nacional das Artes

Performance artística: «Somos Um»

Alunos do 3.º Ano do Curso Profissional de Intérprete de Dança Contemporânea

11h50

Discursos de encerramento da cerimónia

Rogério Bacalhau, Presidente da Câmara Municipal de Faro