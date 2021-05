Em Castro Marim «A Música bate à porta»! e afasta o isolamento

Quebrar o isolamento social é o repto do projeto Castro Marim (COM) Vida que, de forma criativa, lançou a iniciativa: «A Música bate à porta!».

Trata-se de uma atividade com duplo sentido: por um lado dar um pezinho de dança para quebrar o isolamento social, e por outro, apoiar a cultura e os artistas locais.

É mais uma iniciativa do Castro Marim (COM) Vida) que pretende quebrar a inibição e o isolamento social dos idosos, agravado pela pandemia, relembrando que a população se encontrava privada de eventos sociais há mais de um ano. Assim, e de forma criativa surgiu «A Música Bate à Porta»!

Consiste numa atuação cultural itinerante que todas as segundas-feiras, às 14 horas, promete percorrer as localidades mais distantes e menos povoadas do concelho castromarinense.

A atuação, seja ela de música, poesia, canto ou instrumental, tem uma duração máxima de 30 minutos em cada monte levando a cultura e animação às localidades mais isoladas.

Mas não só. Esta iniciativa musical tem um duplo objetivo. Levar a cultura aos seniores, mas também apoiar os artistas locais também eles afetados pelos constrangimentos da pandemia.

De salientar que esta ação assume um caráter itinerante, de monte em monte, não prevendo convívios entre localidades. Com regras muito restritas naquilo que é o contacto interpessoal no contexto pandémico, é permitido que se juntem as pessoas do mesmo agregado familiar.

«A Música bate à porta» é uma atividade dinamizada pela Equipa Técnica do Castro Marim (COM) e resulta de um desafio claro e resposta prioritária ao isolamento dos idosos provocado pela COVID-19 e foi integrado nas comemorações do 25 de abril do Município de Castro Marim.

Esta é uma iniciativa que se enquadra na atividade 7 «Sénior Informado e em Segurança», do projeto CLDS 4G «Castro Marim (COM)Vida», promovido pelo Município de Castro Marim e coordenado pela associação Odiana, cofinanciado pelo CRESC Algarve 2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Social Europeu.

Conheça o calendário aqui.