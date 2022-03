Em «Abril, Espetáculos Mil» no Cineteatro Louletano

Cineteatro Louletano recebe em abril «o melhor da música, teatro e dança produzidos a nível nacional», com estreias e coproduções.

Um dos grandes destaques da programação de abril do Cineteatro Louletano será o regresso da peça «Soberana», neste ano em que a Festa da Mãe Soberana sai à rua pela primeira vez após a pandemia.

Coproduzida pelo Teatro do Eléctrico e Cineteatro Louletano, a peça «Soberana», que esgotou a sala por diversas vezes em 2019, está de regresso a Loulé, com um vasto elenco de atores e atrizes e «um cenário incrível». Terá uma sessão em abril, no dia 17, domingo, às 21h00, com audiodescrição e Língua Gestual Portuguesa.

Ainda no teatro, o mês começa logo esta sexta-feira, dia 1 de abril, com «Engolir Sapos», pela Amarelo Silvestre, «uma peça que propõe uma reflexão sobre a integração das comunidades ciganas (estima-se que haja cerca de 50 mil ciganos em Portugal) e os preconceitos que existem face a esta minoria». Haverá uma sessão para escolas.

Mais tarde, a 22 de abril, A Turma traz «Alma» a Loulé, uma peça de Tiago Correia que ganhou o Grande Prémio de Teatro Português SPA 2018. É um trabalho sobre um jovem que tem um acidente e que fala sobre a solidão e a possibilidade de confiança na amizade e no amor, a importância de que se revestem os laços familiares e a transmissão de valores entre gerações, com uma sessão dedicada às escolas.

Muitos dos espetáculos de abril são trazidos por companhias de topo, como é o caso de «Pantera», espetáculo de dança baseado no músico cabo-verdiano Orlando Barreto, mais conhecido como Pantera, ele que abriu novos horizontes na música no seu país. «Pantera», pela Companhia Clara Andermatt, mistura a dança e a música e é, sobretudo, uma intensa e dinâmica experiência de colaboração.

Na peça, é convidada a cantora Mayra Andrade. Esta produção sobe ao palco no dia 9 de abril, com audiodescrição.

Também na área da dança, Vera Mantero mostra «O Limpo e o Sujo», peça sobre as regras e a falta delas, sobre corpos educados e deseducados e a fusão possível entre ambos.

Na música, «a oferta é também de alto nível», garante o município de Loulé.

A começar pelos tradicionais concertos Promenade pela Orquestra Clássica do Sul, eventos em que a música erudita se aproxima do público, com um pouco de conversa à mistura e desmistificando preconceitos.

Segue-se Sérgio Godinho, a 19 de abril, dia em que o cantautor apresenta em Loulé o novo álbum «Nação Valente», num concerto que assinala os 50 anos de carreira do músico e em simultâneo os 92 do Cineteatro Louletano. Este evento terá interpretação de Língua Gestual Portuguesa.

No dia 25 de abril, para assinalar os 50 anos da Revolução dos Cravos, o contrabaixista Bernardo Moreira leva ao Cineteatro Louletano uma estreia nacional, com «Cantigas de Maio», numa homenagem a autores que marcaram a história social, política e cultural do país, trazendo músicos de nova geração. Entre eles estará João Neves, que conquistou os mentores do «The Voice Portugal» e foi escolhido pelo «The Voice Global» como uma das melhores provas cegas do ano de 2021.

A fechar o mês, na música, dois grandes concertos no Dia Internacional do Jazz, sábado dia 30 de abril: os CAL Elements Trio, um trio de contrabaixo (Marco Martins), acordeão (João Palma) e bateria (Filipe Sequeira), para ver no Auditório do Solar da Música Nova às 19h00 e, pouco depois, às 21h00, uma estrela do jazz vinda do Brasil: Amaro Freitas.

O pianista de Recife, no Nordeste brasileiro, alia os ritmos afro-brasileiros ao jazz, apresentando «Sakofa», num concerto que se espera tecnicamente exigente, para aquecer corações e fazer bater o pé.

No dia 24 de abril, uma novidade: visitas encenadas ao Cineteatro Louletano, pela Associação Figo Lampo. «Vestido de preto, eu nunca me comprometo», dá aos interessados a oportunidade de conhecer por dentro as instalações do equipamento cultural, que este ano comemora 92 anos de existência. Há incursões aos bastidores e ao que habitualmente não é visto pelo público, para perceber do que é feito um Teatro.

Já no dia 26 de abril, ainda no âmbito das Comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, Loulé recebe «Mais Alto!», dois concertos para escolas, com temas de José Mário Branco, Caetano Veloso e Xutos e Pontapés, entre outros.

Também no dia 26 e a 27 de abril, surge o «Atividário de Dança», com uma exposição no foyer do Cineteatro, oficinas e uma sessão (a 27, Dia Mundial da Dança) com os autores do livro «Dança», de Inês Fonseca Santos e do ilustrador André Letria.