Eduardo Ramos relembra Cândido Guerreiro com recital em Loulé

Evento tem entrada livre.

No âmbito do projeto «Biblioteca Municipal adota a Escola Profissional Cândido Guerreiro», o auditório deste estabelecimento de ensino recebe no próximo sábado, dia 19 de março, um recital poético-musical de homenagem a Cândido Guerreiro, por Eduardo Ramos.

Este momento evoca a obra de um dos maiores poetas algarvios, referência do pós-simbolismo, dramaturgo e advogado, natural de Alte, no ano em que se assinalam 150 anos do seu nascimento.

Eduardo Ramos é cantor, compositor e executante de alaúde do Médio Oriente, tocando também viola, flauta, gambry de Marrocos, zukra da Tunísia e instrumentos africanos.

Músico autodidata e multi-instrumentista, é ainda compositor. Tem 11 discos gravados e concertos feitos em Portugal, Bélgica, Malta, Alemanha, Bulgária, Itália, Espanha e Marrocos, bem como no «Festival Internacional Des Cordes Pincées», em Rabat, no «Festival Internacional das Músicas Sagradas do Mundo de Fez», no «Festival Otôno Sefardi», no «Festival Internacional de Música Sefardi» em Córdoba, Espanha, e ainda nos «Dias Da Música» no Centro Cultural de Belém, entre outros.

Acompanhou com o alaúde o grande poeta palestino Mahmoud Darwich, declamando poesia no Mosteiro da Arrábida e no Centro Cultural de Cascais.

Atualmente, toca música medieval galaico-portuguesa, música árabe, música sefardita e cantigas portuguesas tradicionais, cantando alguns poetas portugueses com música de sua autoria.

A entrada no evento é livre.