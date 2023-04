A Direção Regional de Cultura do Algarve (DRCAlg) promove visitas guiadas no Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, 18 de abril.

No Dia Internacional dos Monumentos e Sítios 2023 celebrado a 18 de abril, a Direção Regional de Cultura do Algarve (DRCAlg) convida a visitar a Fortaleza de Sagres, a Ermida de Nossa Senhora de Guadalupe, ambos no concelho de Vila do Bispo, e as Ruínas Romanas de Milreu, em Faro.

A entrada é gratuita nos monumentos e estão programadas visitas guiadas à Fortaleza de Sagres e às Ruínas Romanas de Milreu.

Património e Mudança foi o tema escolhido este ano, com a finalidade de dar seguimento à preocupação manifestada pelo ICOMOS e expressa na declaração de Emergência Climática em 2020, continuando, assim, a promover o potencial do património no caminho para uma ação climática inclusiva, transformadora e justa.

Para a Fortaleza de Sagres estão programadas quatro visitas guiadas ao Centro Expositivo, às 10h30, 12h00 14h30 e 16h00.

O Centro Expositivo da Fortaleza de Sagres, aberto ao público desde novembro passado, apresenta uma inovadora exposição multimédia e interativa, que interpreta o território e a forma como este se relaciona com o Infante D. Henrique e a Expansão Portuguesa nas suas diferentes vertentes.

Através destas visitas, para além de uma interpretação histórica, propõe-se essencialmente a descoberta, o questionamento e o diálogo em torno da diversidade patrimonial integrante no programa museográfico e na narrativa da exposição.

As visitas são gratuitas, mas é necessário inscrição prévia através de email (fortaleza.sagres@cultalg.gov.pt).

A DRCAlg destaca ainda a possibilidade de se poder visitar a exposição «Territórios Invisíveis», de Manuel Baptista, patente ao público no Centro de Arte Contemporânea da Fortaleza de Sagres, uma oportunidade de conhecer algumas obras de um dos maiores artistas portugueses, recentemente falecido.

Durante o horário de abertura do monumento, das 9h30 às 17h30, a entrada é gratuita para todos os visitantes.

Já as Ruínas Romanas de Milreu estão abertas ao público, das 9h00 às 17h00, e a visita guiada ao monumento acontece das 14h30 às 16h00.

Acompanhados por um arqueólogo da DRCAlg, os visitantes têm a oportunidade e conhecer melhor este monumento nacional, que teve uma ocupação constante ao longo de vários séculos e que também tem vários espaços, como termas, templo, lagares e os mosaicos com motivos marinhos.

A visita irá dar, também, uma perspetiva daquele território (aldeia de Estoi) e as razões da implantação da vila romana naquele local.

As visitas são gratuitas, mas é necessário inscrição prévia por email (comunicacao@cultalg.gov.pt).

Ainda nas Ruínas Romanas de Milreu, e para os mais novos, a DRCAlg vai promover, das 9h30 às 11h00, a atividade «Arqueólogo por um dia», na qual os alunos de uma turma do 2.º ciclo podem experimentar as várias tarefas de um arqueólogo e de um conservador-restaurador, desde a escavação até à musealização do objeto.

A atividade «Arqueólogo por um dia» permite entrar em contacto com o quotidiano de um arqueólogo nas suas várias vertentes e nas diferentes fases de uma intervenção arqueológica, assim como com o espólio arqueológico e o desenvolvimento das primeiras tarefas de conservação que antecedem uma ação de restauro, nomeadamente a lavagem do material e a separação do mesmo por tipologia, cores, entre outras.