Direção Regional de Cultura do Algarve (DRCAlg) vai dar formação em storytelling em Sagres, Monchique, Lagos e Aljezur.

No âmbito do projeto Magallanes_ICC, a DRCAlg promove, nos primeiros dias do mês de julho uma formação em storytelling, que se desdobrará em várias sessões no território dos chamados Lugares de Globalização, com Beatriz Gonçalves, formadora em marketing e comunicação, plataformas digitais, secretariado, apoio a atividades de contabilidade, gestão e desenvolvimento de eventos.

A primeira sessão realiza-se no concelho de Vila do Bispo, no edifício da Junta de Freguesia de Sagres, no dia 3 de Julho; no dia 5, a formação irá decorrer no edifício da Junta de Freguesia de Monchique; a sessão de Lagos está agendada para o dia seguinte (6 de julho), no Centro Ciência Viva de Lagos; e a última ação terá lugar, no dia 10 de julho, em Aljezur. Todas as sessões decorrem entre as18h00 e as 21h00.

O storytelling está presente em várias áreas de expressão criativa, como o cinema, literatura, teatro ou ainda na comunicação de experiências, entendendo-se como a capacidade de contar histórias relevantes, memoráveis e que apelam à emoção. As técnicas de storytelling podem ser aplicadas na criação e comunicação de produtos e serviços no âmbito das indústrias culturais e criativas, contribuindo para ativar e valorizar marcas, evidenciando os seus traços singulares, assim como a sua relação identitária com o território.

Nestas sessões serão abordados os seguintes temas: Storytelling e a Importância de uma Boa Narrativa; Principais Elementos da Narrativa versus Todo storytelling é uma Narrativa?; Uma Estratégia de Conteúdo para Criar uma Relação com o Cliente; Histórias de Sucesso; Jornada do Herói.

A participação nas sessões é gratuita, mas carece de inscrição obrigatória através de email (algarve.magallanesicc@gmail.com) ou telefone (964 782 462).

O Magallanes_ICC é um projeto de cooperação transfronteiriça (Interreg), que reúne vários parceiros do Alentejo, Algarve e Andaluzia para trabalhar a temática das Indústrias Culturais e Criativas, com inspiração na passagem dos 500 anos da viagem de circum-navegação iniciada por Fernão de Magalhães, evocando o seu carácter pioneiro, criativo e inovador.

Na qualidade de parceira, a Direção Regional de Cultura do Algarve encontra-se a trabalhar no território dos Lugares de Globalização (concelhos de Monchique, Vila do Bispo, Aljezur, Lagos e Silves) para estimular a criação de produtos e/ou serviços no âmbito das ICC, ligados à temática da «participação algarvia no empreendimento da expansão marítima dos séculos XV e XVI».

O projeto Magallanes_ICC é co-financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), através do Programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020.