A Direção Regional de Cultura do Algarve (DRCAlg) e o município de Albufeira faz uma visita orientada à obra do Castelo de Paderne.

No âmbito dos Dias Europeus da Conservação e Restauro, a Direção Regional de Cultura do Algarve e a Câmara Municipal de Albufeira promovem, na quinta-feira, dia 12 de outubro, às 15h00, uma visita orientada à obra de conservação e restauro do Castelo de Paderne.

A obra de conservação e restauro dos módulos de taipa Almóada das muralhas do Castelo de Paderne está a ser realizada pela empresa In Situ, Conservação de Bens Culturais, Lda., ao abrigo de um protocolo de cooperação entre a DRCAlg e a Câmara Municipal de Albufeira. Uma intervenção apoiada com financiamento do CRESC Algarve 2020 – Programa Operacional Regional do Algarve.

O Castelo de Paderne é um hisn, uma pequena fortificação rural hispano-muçulmana do período almóada (segunda metade do século XII e primeiras décadas do século XIII), em cujas muralhas foi utilizado um único e já perdido processo construtivo: a taipa militar.

O processo consistia em amassaduras de terra local, acrescidas de inertes e estabilizadas com cal aérea, que eram compactadas, entre taipais, por apisoamento. O bloco ou módulo obtido, uma vez exposto a prolongada carbonatação, adquiriu a resistência de pedra com que chegou a nós.

Os Dias Europeus da Conservação e Restauro é uma iniciativa promovida pela ECCO – European Confederation of Conservator-Restorers Organisations que se realiza, anualmente, em outubro, desde o Ano Europeu do Património Cultural (2018).

À semelhança do que vem acontecendo desde 2018, serão realizadas atividades nos vários países Europeus, com vista à promoção e divulgação de boas práticas de conservação e restauro na salvaguarda do património cultural Europeu, de 9 a 15 de outubro.