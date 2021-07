DiVaM leva música, teatro e circo a Faro e Vila do Bispo

O programa cultural DiVaM – Dinamização e Valorização dos Monumentos apresenta, este fim de semana, várias atividades culturais em todos os monumentos da Direção Regional de Cultura do Algarve.

Na sexta e sábado, dias 23 e 24 de julho, há teatro nas Ruínas Romanas de Milreu, em Estoi, no concelho de Faro, com a peça «Uma Praia em Milreu».

Já a Fortaleza de Sagres acolhe, no dia 23, o espetáculo «Innana» e no domingo, dia 25 de julho, decorre «Barbelix», um espetáculo de circo contemporâneo.

Na Ermida de Guadalupe realiza-se, no sábado dia 24, o concerto de música antiga com instalação sonora «Sons da Terra».

O Auditório da Fortaleza de Sagres acolhe, na sexta-feira, dia 23 de julho, às 18 horas, o espetáculo «Innana», pelo Ensemble Armilar, um projeto da Questão Repetida – Associação Cultural, com Elsa Mathei (Direção musical e artística e cravo), Ana Falé (Direção artística e narração), Denys Stetsenko (violino barroco), Ana Sousa (viola de gamba) e Monica Catalá (ilustração).

O ponto de partida para este espetáculo é o poema sumério «A Descida de Innana ao Submundo», que narra a história desta mulher, e que representa uma jornada arquétipa.

Esta é uma criação multidisciplinar com palavra, ilustração e música, «que pretende também ser um projeto dedicado à mulher e à sua luta permanente para se conseguir afirmar, num mundo onde a desigualdade é ainda normalizada e aceite».

A entrada é livre, mas sujeita a inscrição obrigatória, através de email (questao.repetida@gmail.com).

No sábado, dia 24 de julho, às 18 horas, a Ermida de Nossa Senhora de Guadalupe, em Vila do Bispo, recebe o espetáculo «Sons da Terra», um concerto de música antiga com instalação sonora, um projeto promovido pela Flautística – Associação de flautas de Bisel do Algarve.

A direção artística é de Filipa Oliveira, com Ana Figueiras e Filipa Oliveira, nas flautas de bisel, João Caneiro, no cravo, e captação e sonoplastia de André Ribeiro.

O projeto é inspirado no trabalho realizado por diferentes etnólogos e etnomusicólogos (Michel Giacometti, Ernesto Veiga de Oliveira, Jorge Dias) e realizado a partir da captação de sons que circundam o monumento e as aldeias que lhe estão próximas, garantindo assim amostras da atividade humana.

A entrada é livre, mas sujeita a inscrição obrigatória, através de email (flautistica.associacao@gmail.com) ou por telemóvel (914 406 015).

Na Ermida de Nossa Senhora de Guadalupe está patente ao público, até dia 30 de julho, a exposição «Urban Sketchers desenham os Monumentos do Algarve».

O projeto de teatro «Uma Praia em Milreu» será apresentado nas Ruínas Romanas de Milreu, nos dias 23 e 24 de julho, pelas 21h00, da responsabilidade do JAT – Coletivo Janela Aberta Teatro – Associação Cultural.

Este é um projeto comunitário do Teatro de Vizinhes, uma celebração teatral que narra, através de uma visão crítica e poética, o dia a dia de uma comunidade algarvia, que se vê impedida de chegar à praia, num qualquer dia de verão.

É o resultado da adaptação do texto da peça Sai da Frente à realidade de Milreu, com alusão à passagem romana por esta região.

A direção artística e encenação é de Miguel Martins Pessoa, a assistência de encenação de Diana Bernedo e a coordenação musical de Ilda Nogueira.

A entrada é livre, mas sujeita a inscrição obrigatória, através de email (colectivojat@gmail.com)

No domingo, dia 25 de Julho, às 18 horas, terá lugar na Fortaleza de Sagres, o espetáculo de circo contemporâneo «Barbelix».

Trata-se de um trio acrobático, inspirado pelas forças interiores, que transforma a crise em movimento.

«Inspirados pela sabedoria que foi transmitida pelas gerações antigas, o espetáculo retrata três idosos, cujos corpos estão cansados, devido à sua idade. Encontram, na força do grupo e da comunidade, um fogo interior que lhes permite realizar acrobacias incríveis, esquecendo a sua dor e transformando os seus corpos e personalidade devido ao contacto com os outros», lê-se na sinópse.

O espetáculo de âmbito internacional, que liga Portugal, França e Chile, é promovido pelo Teatro Experimental de Lagos, com Thibaud Thévenet, Berna Huidobro e Tim Belime.

A entrada é livre, mas sujeita a inscrição obrigatória, através do email (bilheteiras.tel@gmail.com).

A 8º edição do programa cultural DiVaM – Dinamização e Valorização dos Monumentos tem como tema «Património, Comunidade e Inclusão».

O programa está disponível aqui.