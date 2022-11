Scars of Logic são um projeto formado no Algarve em finais de 2019 e apresentam a 15 de novembro o seu álbum de estreia.

Os Scars of Logic formaram-se no Barlavento algarvio em finais de 2019 com intenção de criar a sua própria sonoridade e identidade dentro do vasto mundo do metal atual.

A ambição da banda levou-a a conseguir trabalhar com Sebastian Has, engenheiro de som de uma das bandas de metal mais prestigiadas do mundo, os polacos Behemoth.

O objetivo foi tentar lançar um dos discos mais interessantes do panorama nacional nas sonoridades mais pesadas. A música é inspirada pela natureza e pelo universo e centra-se em riffs poderosos e melodias. Escrito por dois músicos com diferentes influências e estilos, «Warehouse of Erratic Souls» é o resultado dessa mescla, que se move entre o pesado e o épico. O disco expande-se por seis temas e tem duração total de 49 minutos.

Esta é, contudo, uma banda difícil de catalogar pelos puristas do género, pela forma como mistura vários géneros, com uma abordagem prog na forma como utiliza estruturas menos convencionais e pela mentalidade aberta no processo de composição, embora sempre com a intenção de captar o interesse do ouvinte.

O disco foi misturado e masterizado em Varsóvia. O engenheiro polaco pegou nos elementos fortes dos Scars of Logic e conseguiu captar a essência do grupo algarvio, elevando a sua sonoridade a patamares interessantes para um disco de estreia, com um som dinâmico, punchy e ousado.

«Foi um desafio enorme gravar este álbum, fizemos muitas coisas por nós, sem ajuda de produtores, mas tornou-se uma aprendizagem fantástica. Desde o início que tivemos a preocupação de soar aos Scars of Logic, criar algo que as pessoas identifiquem como sendo o nosso som. Para uma banda que está a começar, ter o Sebastian Has a misturar o disco foi uma honra e só temos a agradecer-lhe por ter aceitado o desafio. Ele acertou logo à primeira no som que procurávamos e elevou a qualidade do produto final de uma forma que nos deixou surpreendidos e extremamente felizes», afirma Pedro Neves, guitarrista e cofundador da banda.

A banda, cujos membros se dividem no eixo Lagos/ Portimão são Francisco Caramelo (guitarras), Pedro Neves (guitarras e baixo) e Bruno Keni (voz).

Ouvido pelo barlavento, Pedro Neves explica que a banda tem uma vaga em aberto e procura alguém para tocar bateria.

«Há poucos bateristas de metal nesta zonas e os que existem, têm as agendas cheias». Os Scars of Logic deixam assim um desafio a quem se quiser candidatar, já a pensar numa digressão de concertos ao vivo.