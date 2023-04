Direção Regional de Cultura do Algarve e Plano Nacional das Artes assinam protocolo

A Direção Regional de Cultura do Algarve (DRCAlg) e o Plano Nacional das Artes (PNA) assinaram hoje, dia 28 de abril, um protocolo de colaboração.

A Direção Regional de Cultura do Algarve (DRCAlg) e o Plano Nacional das Artes (PNA) assinaram hoje, dia 28 de abril, um protocolo de colaboração para a realização de ações conjuntas, com o objetivo de potenciar a criatividade, o pensamento crítico, a proximidade e familiaridade com as artes e os processos criativos, com destaque para o acesso às artes da comunidade escolar do Algarve.

No âmbito deste protocolo, será organizado, em parceria, no segundo semestre de 2023, um encontro sob o tema «Responsabilidade Cultural» das organizações empresariais, destinado a incentivar o impacto cultural das empresas e dar a conhecer boas práticas, refletir e apresentar propostas futuras para a promoção de práticas de fruição cultural na região cada vez mais expressivas, apoio à criação e produção artísticas regionais, bem como salvaguarda, preservação e fruição do património cultural material e imaterial da região. Esta iniciativa surge alinhada com a medida «Compromisso Cultural das Organizacional Empresariais», de um dos eixos fundamentais do PNA.

O projeto «Artista Residente na Escola», que irá permitir que uma ou duas escolas da região tenham um artista a trabalhar nas instalações da escola e em contacto direto com os alunos, é outros dos projetos previsto ao abrigo deste protocolo.

A escolha dos artistas residentes nas escolas e dos estabelecimentos de ensino abrangidos será articulada entre as duas entidades. Esta é uma das medidas, do Eixo C do PNA «Educação e Acesso», que pretende «articular a escola, o currículo, os conteúdos, o território, a comunidade, o património e a cultura local».

O «Artista Residente na escola» é um artista do território que pretende ser simultaneamente «proponente e protagonista da mudança que se molda à escola e pode assumir diferentes graus de participação».

O Plano Nacional das Artes, promovido pelas áreas governativas da Cultura e da Educação, tem como objetivo tornar as artes mais acessíveis aos cidadãos, em particular às crianças e aos jovens, através da comunidade educativa, promovendo a participação, fruição e criação cultural, numa lógica de inclusão e aprendizagem ao longo da vida. Pretende incentivar o compromisso cultural das comunidades e organizações e desenvolver redes de colaboração e parcerias com entidades públicas e privadas, designadamente, trabalhando em articulação com os planos, programas e redes pré-existentes.