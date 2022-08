Dino D’Santiago junta-se à Orquestra Clássica do Sul em Quarteira

Músico atua novamente na sua cidade natal.

O Passeio das Dunas, em Quarteira, será palco para um concerto do filho da casa Dino D’Santiago, no próximo sábado, dia 13 de agosto, às 22h00.

Depois do grande sucesso obtido no ano anterior, com lotação esgotada e muito público a acompanhar o espetáculo do lado de fora do recinto, o músico junta-se uma vez mais a esta Orquestra num concerto que funde sonoridades e estilos musicais. A Orquestra Clássica do Sul será dirigida pelo maestro titular Rui Pinheiro.

Criador, músico, compositor, cartoonista e ativista pelas artes e culturas do mundo, Dino D’Santiago nasceu em Quarteira a 13 de Dezembro de 1982, oriundo de uma família cabo-verdiana, com pais naturais da Ilha de Santiago.

Ao longo dos anos de carreira vagueou pelos espaços da música urbana globalizada através de várias aventuras como a soul, R&B e hip-hop, mas foi sobretudo na última década, com o lançamento do álbum «Eva» (2013), depois de uma viagem a Cabo Verde num reencontro com as suas raízes, que a sua carreira tomou um novos caminhos.

É hoje uma voz do mundo e da mistura. Trabalha a tradição cabo-verdiana com o peso contemporâneo da eletrónica global, como prova o hino «Kriolu», com a colaboração de Julinho KSD e produção de Branko.

Já pisou palcos como o do Super Bock Super Rock, NOS Primavera Sound, Festival MED, entre muitos outros. Ao lado de Branko, protagonizou um momento único na Avenida da Liberdade para assinalar o 25 de Abril, em plena pandemia, quando o país se encontrava em confinamento.

Em 2020, Dino D’Santiago estreou o álbum «Kriola», considerado um dos melhores trabalhos desse ano por meios como o Público, Time Out, Blitz ou Correio da Manhã, recebendo igualmente as mais elogiadas críticas dos meios americanos e brasileiros, como da Rolling Stone, do Complex e da Folha de São Paulo. Recebeu ainda os Prémios Play de Melhor Álbum, Melhor Artista Masculino e Prémio da Crítica.

No final de 2021 editou o seu mais recente álbum, «Badiu», com participações de artistas como Branko e Slow J, entre outros. O novo disco, que inclui «Lokura» e «Esquinas», foi também destacado como um dos melhores discos de 2021 por vários meios.

Embaixador da música de Cabo Verde, Dino D’Santiago é um dos principais rostos do movimento cultural «Lisboa Criola» e, sem dúvida, um nome incontornável da atual música portuguesa. É também um dos mentores do movimento sociocultural «Sou Quarteira» e tem sido uma inspiração para os jovens da cidade.