Dezenas de propostas culturais e desportivas marcam Verão em VRSA

Município de Vila Real de Santo António (VRSA) tem uma programação de Verão cheia de eventos em julho, agosto e setembro.

Com atividades pensadas para todos os públicos e idades, a Câmara Municipal de Vila Real de Santo António (VRSA) apresenta uma agenda diversificada, abrangendo música, cinema, festas temáticas, mercados, tradições e desporto.

Durante três meses, todas as freguesias do concelho de VRSA proporcionarão experiências enriquecedoras e acessíveis a todos os residentes e visitantes, refletindo o dinamismo e a diversidade cultural e desportiva do município.

A programação arranca já no dia 1 de julho, às 21h30, com o espetáculo de rua «Mutabilia», que junta circo contemporâneo e teatro físico, na Avenida da República (frente à capitania), em VRSA.

As Noites da Moura Encantada regressam a Cacela Velha nos dias 14, 15 e 16 de julho, ocasião em que os múltiplos recantos da pitoresca localidade prometem transportar os visitantes para o fascinante universo das Mil e Uma Noites, numa imersão na cultura árabe.

Festas temáticas

Em julho e agosto, o centro histórico de Vila Real de Santo António será palco de diversas festas temáticas imperdíveis que visam dinamizar o seu centro comercial a céu aberto e prometem dar vida às zonas pedonais e comerciais.

Na Praça Marquês de Pombal, as atenções estão centradas na Festa Glow (15 julho), na «Noche de los Lunares – Noite Flamenca» (5 de agosto) e na Noite Azul (18 de agosto), iniciativas que serão marcadas por concertos, atuações de DJs e performances.

Merecem também destaque as iniciativas Música a Céu Aberto (28 de julho e 4, 11 e 25 de agosto), Música à Porta e «White Sunday Stockout» (últimos domingos do mês).

Monte Gordo volta também a vestir-se de branco, a 19 de agosto, numa noite animada por Duo Reflexo, DJ Cabeça e DJ Mel.

Cinema, jazz e concertos

A partir de 27 de julho, as noites de quinta-feira ficam reservadas para as sessões de Cinema na Rua, nas três freguesias do concelho, com uma seleção de filmes que marcaram presença nos maiores festivais da sétima arte. Com entrada livre, as sessões têm lugar na Avenida da República (Vila Real de Santo António), na Praceta Casablanca (Monte Gordo) e no antigo cemitério de Cacela Velha, sempre às 21h30.

Com o Rio Guadiana como cenário principal, os ciclos «Guadiana Jazz» e «Sons no Jardim» voltam ao Jardim da Avenida da República, em VRSA. Viviane (23 julho) e Cool Manouche (6 de agosto) apresentam-se no «Guadiana Jazz», enquanto Salto (29 julho) e Bateu Matou (26 agosto) sobem ao palco por ocasião dos «Sons no Jardim».

Festival da Juventude

Os dias 11 (Manta Rota), 12 (Monte Gordo) e 13 de agosto (VRSA) serão inteiramente dedicados aos mais novos, com o Festival da Juventude, iniciativa que reserva um amplo conjunto de atividades desportivas, náuticas, de natureza, jogos de praia, UrbanART, voluntariado, concertos e performances de djs, workshops e ações de empreendedorismo.

Festas e romarias são ponto alto do Verão

Mantendo viva a tradição, as feiras e mercados de artesanato e produtos regionais irão percorrer todas as freguesias do concelho, não tendo sido esquecidos os festivais de folclore e as festas populares que, ano após ano, honram as suas padroeiras.

As romarias de verão começam com as festas em honra de Nossa Senhora da Assunção, em Cacela Velha, de 12 a 15 de agosto. Seguem-se as festas de São João da Degola, na Manta Rota, que terão como ponto alto o Banho Santo e um concerto da cantora Micaela, no dia 29 de agosto.

Em Vila Real de Santo António, as celebrações de Nossa Senhora da Encarnação, serão animadas por uma banda de tributo aos Gipsy Kings e fogo de artifício, a 3 de setembro. Já as festas em honra de Nossa Senhora das Dores, em Monte Gordo, contarão com a presença de José Malhoa e a sua banda, no dia 10 de setembro, a que se seguirá um magnifico fogo de artifício.

Música, dança e poesia

A música clássica regressa à Igreja de Cacela Velha, nos dias 25 e 28 de agosto, para a 12ª edição da «Clássica em Cacela», sob o tema Música Vocal.

Já o palco do Centro Cultural António Aleixo irá receber o espetáculo de teatro de comédia «Caravana de Papel» (7, 8, 14, 15, 21 e 22 agosto), a peça «BullDog» (23 de setembro) e um concerto do ciclo «Sons de Dentro», com a banda de rock portuguesa «Ena Pá 2000», a 30 de setembro.

Atividades e provas desportivas

Caminhadas noturnas e atividades de promoção da saúde fazem igualmente parte da programação, já a partir do dia 3 de julho e até ao final de setembro. A Corrida da Baía de Monte Gordo tem partida marcada no dia 20 de agosto, às 10h30, voltando a unir as praias da Manta Rota e Monte Gordo, num desafiante percurso junto à linha de costa.

No Complexo Desportivo de VRSA, o destaque vai para o padel, com várias competições a decorrer nos meses de julho e agosto, e para o ténis, com seis torneios a serem disputados entre agosto e setembro.

Entre 12 e 15 de julho, decorre ainda o XI Campus de Guarda-Redes e, a 12 de agosto, o VII Luvinhas Goalkeepers Summer.

Sobre o programa Verão VRSA 2023

O programa Verão VRSA 2023 é uma iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, em parceria com as Juntas de Freguesia e as associações e coletividades locais. Todos os eventos realizados ao ar livre têm entrada gratuita. Consulte a agenda aqui.