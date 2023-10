Dez mulheres estreiam em Faro peça inspirada na anarquista francesa Louise Michel

Dez mulheres estreiam em Faro, uma peça inspirada na anarquista francesa «Louise Michel», uma nova criação da dupla Ana Borralho e João Galante.

Dez mulheres com bandeiras negras vão estrear no sábado, dia 7 de outubro, no Teatro das Figuras, em Faro, a peça com o nome da anarquista francesa «Louise Michel», uma nova criação da dupla Ana Borralho e João Galante, com produção da casaBranca, uma estrutura de criação e difusão artística sedeada em Lagos.

O resumo da criação poderia ser «a anarquia e a luta de Louise Michel, um grupo de mulheres com bandeiras negras em riste, um texto do Rodrigo García e uma canção dos Radiohead».

«Gostaríamos de encorajar a questionar as estruturas que moldam a nossa sociedade e as pessoas a pensar mais pela sua cabeça», disse à Lusa Ana Borralho.

A criadora acrescentou que o texto da obra «leva a pensar em como o sistema educativo atual está bastante formatado e congelado no tempo».

A peça é inspirada na luta de Louise Michel (1830-1905), professora, poetisa e enfermeira francesa e traz «para o palco dez mulheres inspiradas na luta de Louise Michel, que também é uma luta dos nossos dias», afirmou Ana Borralho.

Por seu lado, João Galante sublinhou que a peça aborda também «o empoderamento da Mulher».

A performance parte do texto «Deviam ter ficado em casa, seus idiotas», de Rodrigo García, e da canção «Exit music (for a film)», dos Radiohead.

A partir daí, «a subjectividade de Ana Borralho e João Galante faz içar a bandeira negra da anarquia na figura de Louise Michel, um dos nomes mais relevantes da Comuna de Paris, para olhar de frente os temas da opressão, resistência e liberdade. As dez mulheres presentes no palco realçam o papel feminino na formação de movimentos políticos e sociais, ao desafiar a sua representação tradicional na esfera pública».

Em palco vão estar Ana Catarina Santos, Ana Freitas, Ana Inês Azevedo, Ana Vaz, Beatriz Costa, Daniela Santos, Elizabete Francisca, Inês Marques, Maria Roque e Rafaela de Lima.

Por sua vez, «a plateia é chamada e encorajada a questionar as estruturas e os sistemas que moldam a nossa sociedade, e a considerar o potencial do seu pensamento crítico como motor de mudança e resistência», explica a dupla.

«Louise Michel» teve início em 2021 num trabalho de Ana Borralho & João Galante desenvolvido com os alunos finalistas da licenciatura de Teatro da Escola Superior de Teatro e Cinema.

A apresentação desta obra também está prevista para a Culturgest, em Lisboa, em fevereiro de 2024.

Os bilhetes custam 10 euros (com descontos disponíveis) e podem ser adquiridos presencialmente ou através do site do Teatro das Figuras.