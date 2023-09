DeVIR conclui projeto de inclusão na Horta da Areia com várias atividades

Audio walk, colóquio, teatro e um livro marcam fim de três anos de projeto de inclusão da DeVIR na Horta da Areia, em Faro.

Um audio walk que começa num teatro e acaba em festa num bairro social, uma peça de Teatro com mulheres que vivem nesse bairro degradado e com outras que habitam em Faro, um colóquio sobre INCLUSÃO e o lançamento de uma publicação que resume os três anos do projeto colaborativo DeVIR na Horta da Areia, assinalam a sua conclusão, entre 14 de outubro e 9 de dezembro.

DeVIR na Horta da Areia é um projeto que envolveu um grupo de mulheres portuguesas ciganas que vivem no bairro da Horta da Areia e mulheres que frequentam regularmente o CAPa, Centro de Artes Performativas do Algarve.

Desenvolvido no âmbito do Programa PARTIS & Art for Change da Fundação Calouste Gulbenkian e da Fundação «la Caixa», envolve uma parceria entre a DeVIR, associação de atividades culturais, a Fundação Vítor Reis Morais/ Centro Comunitário da Horta da Areia e a Câmara Municipal de Faro.

A 14 e 15 de outubro acontece o AUDIO WALK Travessia, uma caminhada dividida em sete estações, que compreende uma viagem de barco na Ria Formosa e termina em festa, com um concerto, por um grupo de músicos de etnia cigana.

Trata-se de uma criação participativa dirigida pelos atores Miguel Ponte, Nuno Preto e Teresa Vaz, que percorre a cidade de Faro e os contextos dos dois grupos de mulheres envolvidos no projeto

A 6 de dezembro, no Campus da Penha da Universidade do Algarve (UAlg), realiza-se o colóquio INCLUSÃO, um momento em que se confrontam as expectativas de todos os envolvidos com o que o projeto efetivamente conquistou e com o lastro que poderá deixar. Este é, sobretudo, um momento de partilha com a comunidade e com a cidade sobre o desenrolar destes três anos de trabalho.

A assinalar a etapa final de DeVIR na Horta da Areia, a reposição do espetáculo de teatro TRAVESSIA, a 9 de dezembro, no CAPa, Centro de Artes Performativas do Algarve.

Resultando de uma criação participativa com origem em práticas artísticas para a inclusão social, desenvolvida por 23 mulheres, TRAVESSIA é um espetáculo multimídia, com encenação de Pedro Alves, no qual se cruzam o teatro e a dança, o cinema e a música, a literatura e as artes visuais.

Nesta mesma ocasião será lançada a publicação DeVIR na Horta da Areia, o registo de um percurso de três anos de trabalho, que poderá servir como um instrumento de consulta para quem queira desenvolver projetos colaborativos que cruzem o social e o artístico.

A DeVIR é uma estrutura financiada por República Portuguesa – Ministério da Cultura / Direção-Geral das Artes co-financiamento PARTIS & Art for Change – Fundação Calouste Gulbenkian / Fundação «la caixa» e tem como parceiros a Câmara Municipal de Faro, Fundação Vítor Reis Morais/ Centro Comunitário da Horta da Areia.