David Carreira e Bárbara Bandeira no regresso do Festival do Marisco

Após três anos de interrupção, devido à pandemia, o Festival do Marisco de Olhão está de volta, de 10 a 14 de agosto.

O maior evento gastronómico a sul do país volta a trazer ao Jardim Pescador Olhanense o melhor da gastronomia da região, a par de um cartaz musical de luxo.

Logo a abrir, a 10 de agosto, David Carreira traz a Olhão a sua Tour 2023. Em palco, o artista, que celebrou o ano passado uma década de carreira, irá interpretar algumas das faixas do seu mais recente trabalho, como Vamos com Tudo, Festa ou Saturno, a par dos seus maiores sucessos.

A 11 de agosto, o Jardim Pescador Olhanense recebe um espetáculo de tributo a Tina Turner, com a poderosa voz de Sónia Costa a dar vida aos maiores sucessos da rainha do rock, recentemente falecida.

No dia 12, com o festival a meio, a cabeça de cartaz é Bárbara Bandeira. Atualmente campeã de airplay com o tema «Como Tu», a cantora e compositora é já uma referência no pop nacional e foi a artista feminina portuguesa mais ouvida em Portugal em 2022.

Dia 13 de agosto, sobem ao palco os Wet Bed Gang. O grupo português de rap é composto por quatro cantores e rappers portugueses, com os nomes de palco Gson, Zara G, Kroa e Zizzy Jr. Depois do primeiro sucesso, Não Tens Visto, ganharam reconhecimento na cena hip-hop nacional, e diversas das suas músicas ganharam milhões de visualizações no YouTube e no Spotify.

Finalmente, a fechar com chave de ouro a 35.ª edição do Festival do Marisco, no dia 14, Vitor Klay. Depois de atuar no Sol da Caparica, o cantor e compositor brasileiro ruma a sul. A voz de «O Sol» promete trazer a Olhão alguns dos seus maiores sucessos, que vão do gospel brasileiro à pop.

Numa iniciativa da Câmara Municipal de Olhão, organizada pela empresa municipal Fesnima, o Festival do Marisco é um dos principais cartazes turísticos de Olhão e da região, compromisso obrigatório, quer para os algarvios, quer para os muitos turistas que em agosto se encontram no Algarve, com o objetivo de se deliciarem com o marisco mais fresco, confecionado no momento e como só os olhanenses sabem, com o maravilhoso cenário da ria Formosa como pano de fundo e ao som de um cartaz musical que traz anualmente à cidade cubista artistas de destaque nacional e internacional.