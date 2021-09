Curta-metragem produzida na ETIC_Algarve nomeada para dois festivais

A curta-metragem de ficção «Sombra», realizada por alunos da ETIC_Algarve foi nomeada para dois festivais de cinema.

«Sombra» foi reconhecida para os festivais de Cinema «Gardunha Fest» e para Festival Internacional de Cinema de Terror de Lisboa MOTELX.

Este thriller foi idealizado e realizado pelos formandos, no âmbito do módulo Projeto Audiovisual, e é um dos projetos finais do curso que tem a duração de dois anos, sob a orientação dos formadores José Jesus, Andreia Silva e David Badalo, pela turma de Realização, Cinema e TV 2019/2021.

Segundo explica a ETIC_Algarve, «esta curta, que podemos considerar de terror, pretende demonstrar o impacto que a violência doméstica tem nas vítimas, onde ações dominadas pelo medo, fruto do abuso constante do agressor, provocam traumas que perduram para além da fase da agressão, influenciando de forma traumática não só as pessoas que as rodeiam e que tentam ajudar, mas acima de tudo as próprias vítimas».

Sob orientação do formador José Jesus e com o contributo dos formadores Andreia Silva, David Badalo e Ricardo Fluxo, a curta conta com a presença dos atores algarvios Ana Beatriz, João Regala, João de Brito e Suas Avtayev e com o apoio à produção do ABC – Algarve Biomedical Center.

Estas duas nomeações são vistas «com grande orgulho» pelo diretor da ETIC_Algarve Nuno Ribeiro, porque «refletem o trabalho sério, criativo e interventivo que temos vindo a desenvolver não só com a adequação dos currículos dos cursos às exigências do mercado contemporâneo, mas também com a aposta constante na modernização dos equipamentos por forma a garantir à nossa comunidade as melhores condições para levaram a sua criatividade a altos voos.”

A nomeação para o MOTELX, foi feita de entre 80 candidatos e integra a lista de 12 finalistas para o Prémio MOTELX – Melhor Curta de Terror Portuguesa. Este festival promove o melhor do terror nacional e internacional, vai decorrer entre os dias 7 e 13 de setembro, em Lisboa.

A nomeação para o Gardunha Fest – Festival de Curtas-Metragens enquadra-se na «Categoria Nacional», numa edição que tem como temática o «Paranormal». Este festival realizou-se entre os dias 27 e 29 de agosto, no Fundão.