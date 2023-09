Curso de Artes Visuais da FLAD em Loulé terá atividades para o público

Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD) organiza curso de Artes Visuais em Loulé com atividades abertas ao público.

Durante oito semanas, de 15 de setembro a 19 de novembro, um grupo de artistas de nacionalidade portuguesa e estrangeiros residentes em Portugal irá frequentar o Curso de Artes Visuais promovido pela Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD), que mais uma vez decorrerá em Loulé.

Trata-se de um programa de formação artística avançada nas áreas do desenho, pintura e instalação/escultura, para alunos que tenham tido, pelo menos, uma exposição individual, com idade compreendida entre os 25 e os 35 anos, e que poderão aqui aprofundar as respetivas áreas, com o apoio de tutores que são eles próprios artistas e teóricos das artes visuais.

Contará ainda com a presença de professores convidados. Uma vez que o curso é essencialmente prático, com uma atividade de ateliê a tempo inteiro, a função dos professores é estimular o pensamento crítico e o imaginário individual e o trabalho colaborativo.

O curso terá como parceiro institucional a Câmara Municipal de Loulé e decorrerá no Palácio Gama Lobo.

Ao associar-se a esta iniciativa, a autarquia pretende também levar um pouco desta formação à comunidade local e, nesse sentido, terão lugar algumas atividades que serão abertas ao público.

Assim, a 22 de setembro, na sala de atividades dos Banhos Islâmicos, às 15h00, realiza-se uma masterclass com a artista Gabriela Albergaria.

Seguem-se, no Palácio Gama Lobo, a masterclass com o artista Rommulo Conceição (29 de setembro, 18h00); o encontro com a associação cultural Ateneu do Catorze de São Luís, Odemira, sobre formas de organização associativa de artistas (2 de outubro, 15h00); o encontro com a arquiteta Maria Torrada sobre instalação de obras de arte e montagem de exposições (3 de outubro, 15h00); a masterclass com a artista Sonja Thomsen (13 de outubro, 18h00); a masterclass com o artista Demián Flores (20 de outubro, 18h00); a masterclass com a artista Claire Pentecost (26 de outubro, 18h00); o encontro com a galerista Vera Cortês, sobre o mercado de arte (2 de novembro, 15h00); e a masterclass com a artista Amy Yoes (10 de novembro, 15h00).

Já no dia 17 de novembro, pelas 18h00, é inaugurada na Galeria de Arte do Convento do Espírito Santo a Exposição do Curso de Artes Visuais, com as obras produzidas no contexto do curso.

Todos os eventos são de entrada livre.