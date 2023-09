CTT lançam selos em homenagem ao património imaterial de Faro

CTT lançam coleção de selos personalizados em homenagem ao património imaterial de Faro.

Os CTT – Correios de Portugal lançaram uma coleção de selos personalizados em homenagem ao Património Cultural Imaterial de Faro, mais propriamente a festas do Concelho, verdadeiros tesouros marcados pela criatividade.

O booklet, que está à venda por 2,44 euros, é composta por quatro selos – as Charolas (Bordadeira), a Festa de Nossa Senhora dos Navegantes (ilha da Culatra), Procissão do Senhor Morto (Faro) e Festa da Pinha (Estoi), todos à taxa de N20g para Correio Normal Nacional.

Diz a UNESCO que o Património Cultural Imaterial é tradicional, contemporâneo e vivo, envolvendo grupos presentes nas comunidades que, de geração em geração, transmitem memórias, gestos, ações promotoras de sentido de identidade e de ligação entre o passado e o presente. É algo de valor, preservado como um bem maior. Isso acontece no concelho de Faro com algumas Festas que, em várias localidades, são sinónimo do amor das gentes à sua terra, às suas memórias e aos seus antepassados. E as festas que aqui ilustramos são bem o símbolo deste concelho e da sua riqueza cultural.