Cristina Clara prepara atuação na República 14 (Olhão)

A República 14 acolhe na próxima sexta-feira, dia 19 de agosto, às 21h00, um espetáculo com a cantora Cristina Clara, acompanhada por Pedro Loch no violão e Edu Miranda no bandolim.

Cristina Clara nasceu no Minho e, durante vários anos, dividiu a sua vida entre a música e a enfermagem. Estreou-se a cantar em Lisboa, em 2008, no Café Luso no Bairro Alto e na peça «O Canto da Rosa», onde vestiu a pele de uma jovem cantadeira.

Em 2021, editou o seu primeiro trabalho de estúdio «Lua Adversa», um disco feito de estórias tornadas fados e chorinhos.

«Cristina Clara não se inscreve num género único. O seu interesse por criar pontes entre diferentes universos musicais, reflete o desejo de promover a partilha e a integração de diferentes realidades e culturas e o seu álbum de estreia, com temas revisitados e composições originais, reflete esse olhar contemporâneo da cantora sobre a tradição», pode ler-se na sinopse do concerto.

