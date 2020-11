Teatro das Figuras adapta datas e horários de espetáculos ao estado de Emergência em vigor em Faro.

Devido às medidas decretadas pelo Conselho de Ministros no âmbito do estado de Emergência que passam, a partir da próxima segunda-feira, dia 16 de novembro, a abranger o concelho de Faro e limitam a circulação nos próximos dois fins de semana, a programação do Teatro das Figuras no mês de novembro é reajustada, com duas alterações de datas e novos horários.

Os bilhetes já adquiridos mantêm-se válidos.

A programação de novembro no Teatro das Figuras, mantém-se inalterada mas alguns espetáculos passam a realizar-se em novas datas e horários, adaptando-se à resolução do conselho de ministros que estende o estado de emergência ao concelho, a partir da próxima segunda-feira, vinculando-o às medidas de restrição à circulação decretadas.

A programação deste mês, que integra teatro, poesia, palestras e música tem, na estreia absoluta de Primeira Vez pela Companhia Nacional de Bailado, este sábado 14, às 21h30, um dos seus pontos altos, a par do teatro, em particular o comunitário.

Depois da estreia de Teatro de Vizinhos no passado dia 6 de novembro, o município de Faro/Teatro das Figuras levam a cena «Cortes de Faro» numa nova data e com mudança de horário: o resultado conjunto da pesquisa histórico-social de Rui Catalão e grupos de participantes do concelho de Faro é antecipado para sexta-feira, dia 20 de novembro, às 19h30.

As propostas de teatro encerram no dia 27 de novembro, as 19h30, antecipando a data e hora da antestreia de «Atlântico», uma co-produção Copa-cabana, Teatro Nacional D. Maria Il e Festival Citemor com o Teatro das Figuras, que parte de uma viagem de cruzeiro de Portugal em direção ao Brasil.

Os bilhetes adquiridos são válidos para as novas datas e horários.

Em caso de incompatibilidade de datas ou horários, haverá lugar à devolução do valor. Informação completa sobre a programação, está disponível no sítio de Internet do Teatro das Figuras.