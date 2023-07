Cortelha volta a servir a melhor gastronomia da Serra do Caldeirão

Manjares Serranos da Cortelha apresentam a melhor Gastronomia da Serra do Caldeirão, no sábado, dia 5 de agosto.

A aldeia da Cortelha, em plena Serra do Caldeirão, mostra no próximo dia 5 de agosto a melhor gastronomia da Serra do Caldeirão em mais uma edição dos Manjares Serranos. Neste certame todos os visitantes podem provar e degustar pratos da identidade do interior do concelho de Loulé, tais como jantarinho de grão, o galo guisado com batatas ou as famosas papas de milho entre outras iguarias.

É bem no interior algarvio e atravessada pela Estrada Nacional (EN)2 que podem encontrar a aldeia da Cortelha. Para quem vai de sul, fica depois do Barranco do Velho, para quem vem de norte, fica depois do Ameixial. É nesta localidade que se realiza no dia 5 de Agosto, mais uma edição dos saborosos «Manjares Serranos».

Os «Manjares Serranos» são a mostra mais genuina dos saberes e sabores do interior do concelho louletano, alcançado ao longo dos anos um lugar de destaque e assumindo-se como um verdadeiro encontro das diferentes iguarias e pratos que são a identidade da gastronomia da Serra do Caldeirão.

O presidente da Associação dos Amigos da Cortelha, Rui Marcos, que lidera uma vasta equipa de voluntários que com muita dedicação transformam o polidesportivo local numa autêntica e grande taberna para ali receber os saborosos e muito apreciados «Manjares Serranos», deixa um convite.

«Muito nos honra mais um ano levarmos a cabo estes Manjares Serranos que têm trazido até ao interior algarvio, em pleno mês de agosto, muitos forasteiros e visitantes, é para nós um grande motivo de orgulho, potenciar e promover o conhecimento do interior algarvio, é por isso que gostava de voltar a ver casa cheia e não se esqueçam com entrada livre».

Os Manjares Serranos vão assim prendar no dia 5 de agosto todos os visitantes com um vasto menu serrano, onde não vão faltar o javali no forno, ensopado de borrego, e para quem quiser apenas saborear uma tapa serrana, poderá ficar-se apenas pelo queijo fresco, orelha ou chouriço de porco preto da Serra do Caldeirão ou então uma açucarada Filhó Serrana e um «calço» de aguardente de Medronho.

A Taberna dos Manjares Serranos abre às 18h00, sendo que a música tradicional portuguesa irá começar-se a ouvir no recinto quando pelas 19h30 o «Marco Campaniça» subir ao palco.

Às 21h00 terá lugar o inicio do Festival de Folclore que assinala os 20 anos do Grupo Etnográfico da Serra do Caldeirão e que terá como convidados o Rancho Folclórico «Os Camponeses de São Francisco», de Alcochete e o Rancho Folclórico de Viegas, de Santarém. Às 23h00 terá lugar o Baile com Luis Filipe Francês.

O Polidesportivo da Cortelha irá acolher mais uma edição dos Manjares Serranos, com entrada livre e muita gastronomia, animação e artesanato, em mais uma organização da Associação dos Amigos da Cortelha, com o apoio da Câmara Municipal de Loulé, Junta de Freguesia de Salir e do Agrupamento de Escolas Padre João Coelha Cabanita.