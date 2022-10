Concurso Literário Sophia de Mello Breyner está de volta

As Bibliotecas Municipais de Lagos e Loulé voltam a promover o Concurso Literário Sophia de Mello Breyner Andersen.

É já há 17 anos que as bibliotecas municipais de Lagos e Loulé celebram a autora Sophia de Mello Breyner Andersen através de um concurso literário, com o objetivo de estimular a criatividade dos jovens algarvios.

Este concurso, que já faz parte da tradição escolar do Algarve, promove a leitura junto dos alunos, mas também incentiva à exploração da sua imaginação e criatividade, tendo em conta a obra de Sophia de Mello Breyner Andersen.

A iniciativa destina-se aos estudantes do 2º e 3º ciclo do ensino Básico e Secundário, ou equiparado, de todas as escolas algarvias, entre as modalidades de Escrita (poesia, prosa, ou ensaio em língua portuguesa) e Ilustração, sendo que todos os trabalhos devem ser inspirados em obras da autora e indicar a qual ou quais se refletem.

Os alunos interessados em entrar neste desafio têm até 18 de fevereiro para entregar os seus trabalhos de escrita e ilustração inspirados na obra da escritora.

As participações podem ser individuais ou de grupo, com máximo de três elementos, devendo ser apresentadas com pseudónimo e ano de escolaridade até ao dia 28 de fevereiro de 2023 (inclusive) na Biblioteca Municipal de Lagos ou Biblioteca Municipal de Loulé, de forma presencial ou por correio.

A cerimónia de entrega de prémios está marcada para 22 de abril de 2023, em Lagos, aproveitando a celebração do Dia Mundial do Livro, no dia seguinte, onde os alunos premiados vão ter direito a cartões-oferta para descontar em livrarias locais de ambos os municípios.

Há quatro prémios para cada nível de escolaridade, dois por categoria.

O Concurso Literário Sophia de Mello Breyner Andersen tem-se vindo a assumir como uma iniciativa de promoção de leitura junto dos jovens algarvios, possibilitando o reforço dos laços entre ambas as bibliotecas e os concelhos de Lagos e Loulé.