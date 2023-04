Concurso Internacional de Guitarra «Cidade de Lagoa – Zé Gregório» já tem vencedores

A cidade de Lagoa organizou o primeiro Concurso Internacional de Guitarra «Cidade de Lagoa – Zé Gregório». Teve 67 participantes.

A cidade de Lagoa recebeu, de 31 de março a 2 de abril, o primeiro Concurso Internacional de Guitarra «Cidade de Lagoa – Zé Gregório», que contou com 67 concorrentes oriundos de dez diferentes países, numa coprodução da Associação de Guitarra do Algarve e do Município de Lagoa.

Único a nível nacional, Lagoa recebeu um concurso que foi criado para promover talentos, estimular a interpretação de obras escritas para o instrumento guitarra e valorizar a criação dos estudantes do curso geral de guitarra e dos jovens do ensino superior, assim como de profissionais da música até aos 35 anos.

Serviu também, para homenagear o grande guitarrista lagoense José Gregório, um apaixonado pela guitarra portuguesa, que durante muito tempo foi um dos poucos executantes da guitarra portuguesa no concelho e na região.

Um concurso que favorece a difusão nacional e internacional de intérpretes notáveis e a divulgação das criações de grandes compositores, mas pretende sobretudo facilitar a integração de jovens intérpretes no meio artístico e proporcionar o diálogo e a apresentação de trabalhos académicos sobre a música em geral e a música para guitarra em particular, assim como do património musical mundial.

Em simultâneo, contribui para a afirmação cultural do concelho de Lagoa e de toda a região do Algarve, aumentando a sua notoriedade nacional e internacional como município promotor de um dos melhores concursos internacionais nas vertentes a solo e Música de Câmara com Guitarra.

Nesta primeira edição, participaram músicos de Portugal, Espanha, Eslovénia, Croácia, Canadá, China, Japão, Rússia, Ucrânia e República Checa, confirmando desde já o interesse e pertinência do evento, tendo como prémios um valor monetário de cerca de 13 mil euros.

Este concurso é o único, a nível nacional, que abrange diferentes níveis e categorias que vão desde os 10 anos até aos 35 anos, entre estudantes e profissionais da guitarra portuguesa.

Em paralelo ao concurso, que prevê três prémios para cada um dos diferentes níveis de ensino do instrumento e para a música de câmara com guitarra, o município criou o «Prémio Cidade de Lagoa» para distinguir o melhor guitarrista algarvio a concurso, promovendo assim o gosto pela guitarra junto dos jovens músicos da região, bem como um prémio para o melhor grupo de câmara do Algarve.

O concurso encerrou com a grande final de nível profissional (nível VI) e a cerimónia de laureados para entrega dos prémios aos vencedores dos diversos níveis etários.

Vencedores

Nível I (10 e 12 anos)

1º Classificado: Laura Duarte (Portugal) e Rafael Correia (Portugal)

2º Classificado: Maria Garcia (Portugal) e Maria Pina (Portugal)

3º Classificado: Gonçalo Duarte (Portugal) e Simão Domingues (Portugal)

Menção Honrosa: Ian Laizé (Portugal) e Maria Andrade (Portugal)

Nível II (13 e 14 anos)

1º Classificado: Patricia Mendes (Portugal)

2º Classificado: Tito Erenbourg (Portugal)

3º Classificado: Guilhermo Rego (Portugal)

Nível III (15 aos 16 anos)

1º Classificado: Hugo Eira (Portugal)

2º Classificado: André Grade (Portugal)

3º Classificado: Tiago Mendes (Portugal)

Menção Honrosa: Afonso Viegas (Portugal) e Martim Freire (Portugal)

Nível IV (17 a 18 anos)

1º Classificado: Hugo Eira (Portugal)

2º Classificado: André Grade (Portugal)

3º Classificado: Tiago Mendes (Portugal)

Menção Honrosa: Afonso Viegas (Portugal) e Martim Freire (Portugal)

Nível V (19 a 23 anos)

1º Classificado: Diogo Carlos (Portugal)

2º Classificado: Pedro Rodrigues (Portugal)

3º Classificado: Benoit Mussard (França) e Bruno Antunes (Portugal)

Nível VI (24 a 35 anos)

1º Classificado: Igor Klokov (Russia) e Marko Topchii (Ucrânia)

2º Classificado: Alvaro Toscano (Espanha)

3º Classificado: Yuki Saito (Japão)

Música de Câmara em Guitarra (até 35 anos)

1º Classificado: Duo Sirius (Portugal)

2º Classificado: Bluvenduo (Canada e China)

3º Classificado: Duo Čakš-Gorjanc (Eslovénia) e Daniyah Guitar Duo (Portugal e Eslovénia)

Prémio Cidade de Lagoa para o melhor algarvio

Vencedores Afonso Viegas e Martim Freire