Concerto na Fortaleza de Sagres marca arranque do DiVaM

Atividades nos monumentos prolongam-se até dezembro.

A Direção Regional de Cultura do Algarve (DRCAlg) apresenta a 9ª edição do programa DiVaM 2022 – Dinamização e Valorização dos Monumentos, numa cerimónia que terá lugar no Auditório da Fortaleza de Sagres no próximo domingo, dia 28 de agosto, às 11h00, com a presença dos agentes culturais e entidades parceiras.

O DiVaM é um programa cultural organizado pela Direção Regional de Cultura do Algarve desde 2014, que promove a aproximação das comunidades locais aos monumentos que lhes estão mais próximos, através de um conjunto de atividades culturais, artísticas, educativas e científicas, sendo esta também uma forma de dar a conhecer os monumentos, e as atividades que aí terão lugar, ao público da região e a todos os visitantes nacionais e estrangeiros.

A programação para 2022, tem como tema central «Patrimónios sem Fronteiras» e estará disponível para consulta na página da DRCAlg, a partir do dia 29 de agosto.

O programa será apresentado pela diretora regional de Cultura, Adriana Freire Nogueira, seguido de um concerto de Gonçalo Pescada e do Quinteto Sull’a Corda, promovido pela Associação de Acordeão do Algarve.

A fusão entre o acordeão (raízes tradicionais) e o Quinteto de Cordas (dois Violinos, Viola d’Arco, Violoncelo e Contrabaixo) produz um ambiente sonoro que transporta para a ancestralidade. Por sua vez, a seleção de obras de J. S. Bach propicia a exaltação das Artes na procura de momentos únicos entre música e património.

Johann Sebastian Bach surge como um dos expoentes máximos da composição na História da Música Ocidental. A sua herança genial atravessou, mais tarde, todas as fronteiras possíveis e inimagináveis, demonstrando que a música é uma linguagem universal que une os povos na partilha de um bem comum.

As atividades culturais prolongam-se até dezembro nos três monumentos afetos à DRCAlg: Ruínas Romanas de Milreu, Fortaleza de Sagres e Ermida de N.ª Sr.ª Guadalupe.