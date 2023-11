Concerto de Teresa Salgueiro fecha «Arte Larga» em Olhão

Inauguração da loja do Museu Municipal e concerto de Teresa Salgueiro marcam encerramento do «Arte Larga» em Olhão.

No último dia da segunda edição do evento «Arte Larga», que ontem chegou ao fim, o Museu Municipal de Olhão esteve em destaque com a iniciativa «Museu ao Largo», que celebrou o património cultural material e imaterial do concelho. O ponto alto do dia foi a inauguração da Loja do Museu, cujo design foi inspirado na arquitetura cubista de açoteias, mirantes e contra mirantes da cidade.

O concerto de Teresa Salgueiro fez encher o Auditório Municipal Maria Barroso, na noite de sábado, depois de ter sido convidada para a inauguração do espaço há 14 anos. Dona de uma voz inconfundível e interpretando temas conhecidos de todos e outros nem tanto, este foi outro dos momentos marcantes destes dias que fizeram Olhão respirar cultura a vários níveis. E a música foi só um desses atrativos.

Também no domingo de manhã, foi possível assistir e participar em diversas atividades distintas dessa, como as Experiências para Famílias, onde se fizeram estrelas de figo e casas cubistas ou o espetáculo de rua «Ai Xico Xica», por Sofia Pimentão e Filipe Santos. A chef Margarida Vargues explicou como se confeciona o tradicional litão e no final da demonstração, até foi possível degustar a iguaria.

A exposição de fotografia «Mar a Fora», do fotógrafo olhanense André Gil, que surgiu no âmbito do projeto de levantamento fotográfico sobre um trabalho realizado a propósito dos profissionais do mar, no território cubista, também foi mostrada ao público neste dia e está disponível para apreciar nos próximos meses, no Museu Municipal de Olhão.

As iniciativas continuaram, no Auditório Municipal Maria Barroso, com «Caminus Duo», por Mikhail Shumov (violoncelo) e Joana Vieira Shumova (piano), seguidos do espetáculo musical «Divas by Rita Fox», um projeto algarvio, com o objetivo de homenagear as grandes mulheres da história da música portuguesa. O evento «Arte Larga» terminou com a performance do coletivo wwwperformanceart, «Anti-sala», que voltou a levar as artes performativas ao Auditório Municipal Maria Barroso.

No âmbito desta iniciativa municipal que trouxe a cultura a Olhão entre 3 e 12 de novembro, que contou com a homenagem a Maria Barroso, que passa a ter o seu nome associado ao auditório de Olhão, a atuação de Viviane e amigos, o concerto de jazz pelo conterrâneo Júlio Resende, a conversa-teatro com o admirável Ruy de Carvalho ou a passagem da Farra Fanfarra pela Rua do Comércio, foram vários os motivos para participar no vasto programa do «Arte Larga», permitindo que miúdos e graúdos partilhassem momentos de enriquecimento cultural.

O presidente da Câmara, António Miguel Pina, refere a importância do «investimento que tem sido feito nas áreas da cultura e da arte. O sucesso do Arte Larga é a prova de que a comunidade olhanense tem interesse e vive com atenção as atividades realizadas nas áreas da dança, da música, do cinema, da literatura, do teatro ou da pintura».