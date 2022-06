Concerto «Amar Amália» homenageia a Diva do Fado em Albufeira

Pavilhão Desportivo de Albufeira recebe no dia 30 de julho, às 22h00, vários artistas portugueses, para um concerto de homenagem a Amália Rodrigues.

Aurea, Cuca Roseta, Luís Trigacheiro, Marco Rodrigues, Paulo de Carvalho e Sara Correia trazem até à cidade algarvia um espetáculo inteiramente preparado para celebrar a carreira de uma das mais emblemáticas artistas portuguesas, a «Diva do Fado» Amália Rodrigues.

Sob o mote «Amar Amália», o certame celebra a carreira da cantora mundialmente conhecida como a Voz de Portugal e «uma das mais brilhantes cantoras do século XX», pela voz destes seis artistas contemporâneos.

O espetáculo combina a modernidade com o Fado Clássico e segundo a organização, tem como objetivo, «acima de tudo, lembrar, sentir e renovar o espírito da fadista, trazendo até às salas de espetáculo não só o público já conhecedor da Rainha do Fado, bem como atrair novas gerações pela voz de cantores que interpretam as suas próprias versões do reportório eternizado pela fadista».

Os bilhetes para o espetáculo têm um custo que varia entre os 35 e os 60 euros e podem ser adquiridos na Ticketline e nos locais habituais. O evento é organizado em parceira com a Câmara Municipal de Albufeira e está limitado à lotação da sala.